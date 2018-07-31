انتحار نائب عن حزب العدالة :

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انتحر في يوم الاثنين الماضي النائب البرلماني روه هوه شان عضو حزب العدالة الصغير بسبب اتهامات بضلوعه في فضيحة فساد ورشوة وتلقي أموال سياسية من وكالة تدوين إلكتروني خاصة بتزييف توجهات الرأي العام. وحسب مصادر شرطية فقد تم العثور على جثة النائب البرلماني المنتحر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة بواسطة الحرس الأمني المسئول بالقرب من عمارة سكنية في مقاطعة جنغ في سيول. وحسب التحريات التي جرت فمن المفترض أن النائب روه قفز من نافذة شقته في الطابق ال17 من البناية. عثرت الشرطة على بطاقة هوية القتيل وبطاقة تجارية ومذكرة انتحار شخصية داخل جيب الجاكيت الخاص به. جاء في المذكرة إنه قد تسلم فعلا أموالا من المدوّن الإلكتروني المعروف باسم " دركينغ" المتهم في فضيحة تزييف اتجاهات الرأي العام لكنها لم تكن ذات علاقة بأي أفعال غير قانونية أو مشروعة. عبّر في المذكرة أيضا عن اعتذاره لأسرته. النائب روه عن حزب العدالة هو نائب برلماني لثلاث دورات متعاقبة وكان مؤخرا مركز اتهامات بتلقيه أموال سياسية عبارة عن رشاوي من المدونة الإلكترونية بقيمة عشرين مليون وون كوري في مارس من عام 2016 بجانب عشرين مليون أخرى كمكافأة عن محاضرة قدمها بترتيب مع شركة تابعة للمدونة المذكورة والتي يتهمها الكثيرون بأنها تعمل في مجال جمع وتزييف وتشويه معلومات وبيانات بهدف التأثير على توجهات الرأي العام وإعطاء انطباعات خاطئة وكاذبة لأغراض سياسية. جاء نبأ انتحار النائب روه كصدمة للكثيرين خاصة وإن الرجل كان قد نفى بشدة التهم الموجهة ضده ووعد بالتعاون الكامل مع أي جهات تحري وتحقيق رسمي في هذا الصدد. يبلغ روه من العمر واحدا وستين عاما وهو ناشط عمالي معروف دخل عالم السياسة في بداية حقبة تسعينات القرن الماضي وكان عضوا مؤسسا لحزب العدالة الديمقراطي عام 2000 وتم انتخابه نائبا برلمانيا عن الحزب خلال الانتخابات العامة التي جرت عام 2004. وتم تجريده من عضويته البرلمانية الثانية بعد ثبوت تورطه في تهمة خاصة بفضيحة تلقي سبعة محققين أمولا غير شرعية من شركة سامسونغ. وبسبب ما كان يتمتع به من سمعة نظيفة وطيبة في الأوساط السياسية فقد تمكن من تجاوز تلك الكبوة وعاد للحياة السياسية وانتخب نائبا برلمانيا من جديد خلال الانتخابات البرلمانية العامة في 2016. كان يتمتع بقدر كبير من الجاذبية الشخصية وسرعة البديهة والطرافة وهو ما ساعد الحزب التقدمي الصغير في اكتساب شعبية متزايدة. سيتم تجهيز حفل تشييع النائب البرلماني الراحل داخل البرلمان يوم الخميس القادم حيث من المتوقع حضور نحو ألف شخص من أنصار الحزب وأسرة الفقيد وأعضاء البرلمان. تم حرق جثمان النائب الراحل في الحديقة التذكارية في سيول يوم الجمعة الماضي وجرى دفنه في مقابر نام يانغجو بحضور نحو 38 ألف شخص ممن قدموا التعازي لأسرة الفقيد.