كوريا الشمالية تشرع في تفكيك منشآتها الصاروخية الرئيسية :

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أظهرت صور تم بثها بالأقمار الصناعية إن كوريا الشمالية قد شرعت بالفعل في تفكيك العديد من منشآتها الصاروخية الرئيسية الباليستية العابرة للقارات، كما شرعت كذلك في مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بالبدء في الوفاء بما التزمت به خلال المفاوضات التي جرت في هذا الصدد والإعلان الرسمي عن انتهاء الحرب الكورية. وقد جاء في تقرير خاص بالموضوع إن راديو صوت أمريكا قد كشف النقاب عن صور معملية ملتقطة بواسطة أقمار صناعية منذ خمسة أيام تظهر إزالة مجمع صناعي للصواريخ في بيونغسونغ في إقليم بيونجان الجنوبي. كان المجمع الصناعي موجودا حتى نهاية الشهر الماضي. تأتي هذه التطورات مواصلة لتطورات مشابهة حدثت في الأسبوع الماضي خاصة بتفكيك محطة سوهاي لتركيب الصواريخ. وأثبتت صور تم عرضها اليوم إن كوريا الشمالية ماضية في عملية تفكيك منشآتها النووية في المناطق المحددة وإن لقاءات جادة تجري بين مسئولين أمريكيين وكوريين شماليين في هذا الصدد. وخلال خطاب له أمام مؤتمر المحاربين القدامى في ميسوري أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن ترحيبه بالخطوة كما أدلى وزير خارجيته مايك بومبيو بتصريح دعا فيه إلى إرسال مفتشين إلى كوريا الشمالية لتقديم تقارير فنية متخصصة حول الأمر. من جانب آخر بدأت كوريا الشمالية تتحدث عن ضرورة بدء الولايات المتحدة الأمريكية بالشروع في الوفاء بما تعهدت به خلال المفاوضات التي جرت في هذا الشأن قائلة إن الكرة الآن في الملعب الأمريكي. كذلك ذكرت الصحيفة الرسمية الناطقة باسم النظام الكوري الشمالي إن الكوريتين كانتا قد اتفقتا خلال قمتهما التي انعقدت في إبريل الماضي على الإنهاء الرسمي للحرب الكورية وإن ذلك هو اتفاق تعهدت واشنطن بدعمه. أشار عدد من وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية إن تراخي أو تفادي الولايات المتحدة الأمريكية الإعلان رسميا عن انتهاء الحرب الكورية أمر قد يلغي كل ما حدث من تطورات إيجابية جرت مؤخرا. وفي تطور آخر تسلمت السلطات الأمريكية في يوم الجمعة المنصرم رفات خمسين من الجنود الأمريكيين من ضحايا الحرب الكورية وهو شيء كان قد تم الاتفاق حوله خلال القمة الأخيرة التي جمعت بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي في سنغافورة في الشهر الماضي. وفي تطور أخير اتفقت الكوريتان على الدخول في محادثات عسكرية مشتركة على مستوى جنرالات في المنطقة المنزوعة السلاح في بانمونجوم لمتابعة كل ما جرى الاتفاق عليه خلال قمة سنغافورة .