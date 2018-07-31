زيارات تفقدية لوزير الصناعة إلى مصانع أشباه الموصلات

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قام وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "بيك أون كيو" اليوم الاثنين بزيارات تفقدية لمصنعي "إس كيه هاينكس" و"سام سونغ " لأشباه الموصلات.

ويمكن القول إن هذه الزيارات قد جاءت ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تشجيع الشركات، حيث أكد الوزير "بيك" خلال لقائه مع رؤساء الشركات الكبيرة الاثنتي عشرة يوم السادس عشر من يوليو الجاري أن الوزارة ستبذل جهودها لتكون جهة حكومية تدعم الشركات.

ويذكر أن الرئيس الكوري "مون جيه إين" قد حضر حفل افتتاح مصنع "سام سونغ" للإلكترونيات في منطقة "نويدا" الهندية على هامش زيارته الرسمية للهند، والتقى خلالها "لي جيه يونغ" نائب رئيس "سام سونغ" للإلكترونيات".

بالإضافة إلى ذلك، سيقوم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية "كيم دونغ يون" بزيارة لشركة "سام سونغ" في أوائل شهر أغسطس القادم ضمن جهود الحكومة للحصول على تعاون الشركات في تنفيذ سياساتها الهادفة إلى خلق وظائف جديدة وتحقيق النمو الابتكاري للبلاد.

ويشار إلى أن حصة الشركتين "سام سونغ" و"إس كيه هاينيكس" من بين إجمالي حجم الصادرات الكورية من أشباه الموصلات تتجاوز 20%.

وأكد وزير الصناعة "بيك" خلال زياراته التفقدية أن الحكومة ستدعم الجهود التي تبذلها الشركتان للحفاظ على مراكزهما الأولى في العالم من خلال تطوير تقنيات جديدة للجيل القادم من أشباه الموصلات، والتعايش السلمي بين الشركات المتخصصة في تصميم أشباه الموصلات والشركات المتخصصة في إنتاجها، إلى جانب تعزيز القوة التنافسية لصناعات المواد والمكونات من خلال جذب الشركات العالمية إلى كوريا.

الجدير بالذكر أن حجم صادرات أشباه الموصلات الكورية قد تجاوز لأول مرة 89.6 مليار دولار في العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل هذا الحجم إلى 125 مليار دولار هذا العام.