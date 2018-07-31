واشنطن تؤكد أن بيونغ يانغ لم تطلب أموالا مقابل إعادة رفات الجنود الأمريكيين

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أكدت الولايات المتحدة أن كوريا الشمالية لم تطلب من الولايات المتحدة تقديم تعويضات مالية مقابل عملية إعادة رفات الجنود الأمريكيين، وأنه لم يتم تبادل أي نوع من الأموال بين الجانبين.

وكانت كوريا الشمالية قد قامت بإعادة 55 من رفات الجنود الأمريكيين يوم السابع والعشرين من شهر يوليو الجاري على متن طائرة عسكرية أمريكية من طراز "سي- 17" أقلعت من قاعدة "أوسان" الجوية الأمريكية في يكوريا الجنوبية صباحا وعادت إلى القاعدة نفسها مساءً.

وسيتم نقل الرفات إلى قاعدة جوية أمريكية في جزيرة هاواي الأمريكية بعد إجراء اختبارات للحمض النووي عليها لتسليمها إلى أسرهم.

وكان من المتوقع أن تتم عملية إعادة الرفات بصورة سريعة، ولكن تم تأخيرها حيث قاطعت كوريا الشمالية مفاوضات العمل التي كان من المقرر عقدها يوم الثاني عشر من يوليو الجاري، وهو ما أدى إلى زيادة القلق حول إمكانية عدم وفاء بيونغ يانغ بتعهداتها، وإمكانية أن تكون كوريا الشمالية قد طلبت من الولايات المتحدة تقديم تعويضات مالية مقابل إعادة الرفات.

وفي الواقع، كانت الولايات المتحدة قد دفعت لكوريا الشمالية حوالي 22 مليون دولار مقابل إعادة 629 من رفات الجنود الأمريكيين خلال الفترة من عام 1990 وحتى عام 2005، أي ما يعادل 35 ألف دولار مقابل رفات الجندي الواحد.

بالإضافة إلى ذلك، اتضح أن الولايات المتحدة قد دفعت لكوريا الشمالية 28 مليون دولار أخرى كدعم لعمليات البحث عن رفات الجنود.

ولكن اقترحت كوريا الشمالية مجددا على قيادة قوات الأمم المتحدة عقد مباحثات على مستوى جنرال يوم الخامس عشر من يوليو ، وفي اليوم التالي عقدت مباحثات أخرى على مستوى العمل.

وخلال تلك المباحثات اتفقت واشنطن وبيونغ يانغ على إعادة 55 من رفات الجنود الأمريكيين إلى الولايات المتحدة.

وتعتبر إعادة رفات الجنود الأمريكيين أول إجراءات متابعة لمحادثات القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية التي عقدت يوم الثاني عشرمن شهر يونيو الماضي في سنغافوره.

كما تعتبر عملية الإعادة هذه خطوة إيجابية لإحراز تقدم في المفاوضات الخاصة بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.