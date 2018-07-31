اتفاق حزبي على عقد جلسة استماع حول مزاعم محاولة فرض الأحكام العرفية

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من المقرر أن يتم التعامل مع مزاعم محاولة فرض الأحكام العرفية على المستوى البرلماني، وذلك بعد أن بدأت أعمال فريق خاص للتحقيق في تلك المزاعم يوم السادس عشر من شهر يوليو الجاري.

واتفق المعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية على أن يعقد البرلمان جلسة استماع حول هذه المزاعم، وذلك في اجتماع عقد أمس الأربعاء بين زعماء التكتلات البرلمانية عن الحزب الديمقراطي الحاكم، وحزب كوريا الحرة وحزب المستقبل المعارضيْن.

وأمر الرئيس "مون جيه إين" بتشكيل فريق التحقيقات الخاص المكون من 30 من المدعين العسكريين والعامين، بحيث يجري تحقيقات في المزاعم بأن قيادة الأمن الدفاعي قد درست فرض الأحكام العرفية خلال فترة مظاهرات الشموع التي انطلقت في العام الماضي وطالبت بإقالة الرئيسة السابقة "بارك كون هيه".

بالإضافة إلى ذلك، تقوم النيابة العامة بإجراء تحقيقات في هذه القضية بناء على دعوى قضائية قدمتها بعض المنظمات المدنية ضد المتورطين المشتبه بهم.

وبموجب الوثائق التي أعدتها قيادة الأمن الدفاع في شهر مارس من العام الماضي وكشف عنها مركز حقوق الإنسان التابع للجيش يوم السادس من يوليو الجاري ، كان سيتم مواجهة المرحلة الأولى من مظاهرات الشموع التي طالبت بإقالة الرئيسة السابقة من خلال إطلاق قانون للدفاع عن النظام، وإجراء دراسة حول إمكانية فرض الأحكام العرفية عندما يزداد الوضع سوءا.

كما تنص الوثائق على التفاصيل المتعلق بالمعدات العسكرية وعدد الجنود ونشر الوحدات الخاصة بقوات الأحكام العرفية.

ويرى الحزب الديمقراطي الحاكم أن محاولة فرض الأحكام العرفية تعتبر بمثابة "مؤامرة للتمرد".

وستتركز تحقيقات الفريق الخاص على التعرف على الشخص الذي أمر بإعداد الوثائق والمتورطين في عملية الإعداد، والجهة التي تم تقديم تلك الوثائق إليها.

كما ستتركز أيضا على ما إذا كانت محاولة فرض الأحكام العرفية كانت تستهدف التنفيذ الفعلي أم مجرد الاستعداد.

وتشمل تحقيقات الفريق الخاص مصادرة مقر قيادة الأمن الدفاعي والتحقيق مع بعض كبار القادة العسكريين.