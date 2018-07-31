كوريا الجنوبية ترسل فريق إغاثة إلى لاوس في أسرع وقت ممكن

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أكد مكتب الرئاسة الكورية أمس الأربعاء أن الرئيس "مون جيه إين" أمر بإرسال فريق إغاثة طارئة لمساعدة ضحايا انهيار سد تقوم ببنائه شركة "إس كي" الكورية في لاوس.

وقد تعرض أحد السدود الإضافية تحت الإنشاء في منطقة "شيبان تسي نام نوي" لتوليد الطاقة الكهرومائية للانهيار يوم الاثنين الماضي بسبب الأمطار الغزيرة، مما أدى إلى إغراق القرى المجاورة ومقتل 26 شخصا وفقدان 131 شخصا.

وأعلنت حكومة لاوس يوم الثلاثاء الماضي أنها حددت منطقة الفيضانات التي سببها انهار السد المائي، كمنطقة كوارث طارئة.

وقالت وسائل الإعلام في لاوس إن الانهيار الشامل للسد قد أدى إلى تبديد 500 مليون طن من المياه في مناطق القرى الموجودة عند مصب النهر. لكن شركة "إس كيه" الكورية قالت إن أحد السدود الإضافية الخمسة، وهو عبارة عن سد ترابي، تعرض للانيهار بسبب الفيضانات التي ضربت المنطقة.

الجدير بالذكر أن حكومة لاوس تخطط لتنفيذ ما يسمى بمشروع "بطارية جنوب شرق آسيا" الذي يستهدف بناء محطات للطاقة الكهرومائية في نهر "ميكونغ" لتصدر الطاقة الكهربائية للدول المجاورة، بما في ذلك تايلاند وفيتنام وكمبوديا.

وقامت لاوس ببناء 46 محطة للطاقة الكهرومائية حتى الآن، وتخطط لبناء 54 محطة إضافية حتى عام 2020، ضمن محاولتها لجعل هذه الطاقة مصدرا رئيسيا لعائداتها المالية.

وعلى صعيد آخر، أثارت مشروعات السدود في لاوس مخاوف إزاء الأضرار التي تلحق بالبيئة وتأثيرها على السكان الذين غالبا ما ينزحون أمام أعمال البناء.

وقال الرئيس الكوري "مون جيه إين" إن التحقيقات جارية الآن للتعرف على أسباب حادث انهيار السد المائي في لاوس، مؤكدا على أن الحكومة الكورية يتوجب عليها المشاركة في عملية الإغاثة دون تأخير، لأن الشركات الكورية الجنوبية تشارك في بناء ذلك السد.