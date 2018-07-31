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اليوم نتعرف على شركة "إس كي تيليكوم"، خاصة منتجاتها في مجال الذكاء الصناعي.





"كيم يون كيو" مدير قسم التجديد في الشركة:

أنتجنا جهازا يمكنه التعرف على صوت المستعمل، بحيث يستجيب لأوامره وينفذها حسب المطلوب، حيث يمكن التحكم في تشغيل أو إطفاء الإضاءة، وكمية الضوء، وطريقة الإضاءة حسب الحالة، بما في ذلك القراءة أو النوم أو غيرها. أهم مزايا هذا الجهاز هي خاصية "النداء الصباحي عند مطلع الشمس" وهي وسيلة لطيفة وجذابة لإيقاظ الشخص من نومه. فبعد تحديد موعد الاستيقاظ المطلوب يقوم الجهاز قبل نصف ساعة من الموعد المحدد بإضاءة النور بشكل مشابه لوهج الصباح مع إطلاق صوت زقزقة عصافير لطيفة بصوت يتسارع تدريجيا لإيقاظ المستخدم بشكل كامل ومريح.





ترتكز تقنية الذكاء الصناعي للشركة على ميزة معرفة الأصوات وربط كل الأجهزة والأدوات ببعضها البعض عن طريق تقنيات إنترنت الأشياء، من أجل خلق منزل ذكي يوفر للمستعمل تحكما آليا عن طريق الصوت، في العديد من الأدوات والخدمات المنزلية، بما في ذلك الإضاءة وتشغيل مكيفات الهواء وماكينات الغسيل وكل بقية الأجهزة المنزلية، فقط عبر أوامر صوتية. وقد نجحت الشركة من خلال جهود متواصلة في تطوير هذه الأجهزة، وهي تتأهب الآن للانطلاق نحو عصر جديد.





"كيم يون كيو" مدير قسم التجديد في الشركة:

كل الأعمال الخاصة بالذكاء الصناعي يتوقع لها أن تتطور لتصبح منصة صناعية جديدة وجوهرية في المستقبل القريب. جهاز الكومبيوتر الشخصي وشبكة الإنترنت جعلا العالم يدخل عصرا جديدا استمر حوالي عشر سنوات، ثم تلاه عصر جديد آخر هو عصر الاتصالات المتحركة لمدة عشرة أعوام أخرى. وقتها كانت شركات عالمية كبرى مثل غوغل وفيسبوك ترفع شعار "الأجهزة المتحركة أولا" ولكن منذ نحو عامين أو ثلاثة بدأ الشعار يصبح هو "الذكاء الصناعي أولا". لذلك نحن نعتقد أن عصر الذكاء الصناعي هو العصر القادم، ومن ثم بدأنا في تركيز جهودنا ومساعينا وقدراتنا على تطوير منتجات وخدمات جديدة ترتكز على الذكاء الصناعي.





ⓒ SK TELECOM

بدأت شركة إس كي تيليكوم كمؤسسة عامة في عام 1984، وكانت أول شركة كورية تقدم خدمات تلفونية تناظرية متحركة. فقد بدأت كوريا الجنوبية في تقديم الخدمات التليفونية المتنقلة في عام 1988، وذلك بعد فترة طويلة من بدء الخدمات الأمريكية المماثلة في عام 1973. لم تشأ كوريا استجلاب التقنية والأجهزة من أمريكا أو الدول الأوربية المتطورة في مجال الاتصالات، وإنما اتخذت قرارا شجاعا بالسعي لتطوير تقنياتها الخاصة اللازمةفي هذا المجال، وهو ما نجحت في تحقيقه شركة إس كي تيليكوم، مما جعل منها شركة رائدة في هذا القطاع. والآن تواصل هذه الشركة اقتحام العصر الجديد.





"كيم يون كيو" مدير قسم التجديد في الشركة:

من بين أهم تقنيات شركة إس كي: تقنية التعرف على الصوت، وهي وظيفة صممت في البداية لتناسب اللغة الكورية، وقد اُستعملت بواسطة أعداد كبيرة من الناس مما أدى إلى توفر رصيد ضخم من المعلومات والبيانات المتراكمة، وأسهمت في تحسين الأداء بشكل لافت للنظر، وفتح الطريق لاستعمال هذه التقنية في مجال الذكاء الصناعي.





تقوم شركة إس كي ببناء نظام جديد لتقنية المعلومات والاتصالات من خلال دمج خدماتها بتقنيات أخرى متنوعة متعلقة بالجيل الخامس من نظم الاتصالات اللاسلكية والذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء. ومنذ عام 2013، تمكنت الشركة من إكمال البنيات التحتية اللازمة التي تمكنها من قيادة ثورة ذكية ثانية. وكأكبر مشغّل للاتصالات المتحركة في كوريا، نجحت الشركة في تطوير تقنية التعرف على الصوت. وهي الآن تسعى لتطبيق تلك التقنية على السيارات.





"كيم يون كيو" مدير قسم التجديد في الشركة:

تخيلنا أنه من الممكن استعمال الخدمة الصوتية التفاعلية بشكل فعال حتى في حالة عدم استعمال اليدين لسبب أو آخر، مثل القيادة في ظروف وعرة أو حساسة. لدينا نظام ملاحة يتم تنشيطه بواسطة تقنية الذكاء الصناعي وهو نظام ذو أربعة مزايا. أولا: يمكن للمستعمل التحكم في الوظائف الرئيسية للملاحة من خلال كلمات مثل تحديد وصف الموقع المقصود أو عدد محطات التوقف من خلال أوامر وتوجيهات وذلك دون الحاجة لاستعمال اليدين بأي شكل. ثانيا: يمكن للمستعمل إجراء أو استقبال أي محادثات تلفونية في أثناء القيادة أو حتى إملاء وإرسال أي رسالة نصية. ثالثا: يمكن الاستماع لأغنيات أو موسيقى أو تشغيل الراديو من خلال توجيهات كلامية. أخيرا يوجد نظام وظيفي خاص بالمنزل الذكي. مثلا عند وصول السائق للمحطة النهائية يمكنه إصار أوامر بتشغيل الأجهزة المنزلية قبل الوصول إلى المنزل.





ⓒ SK TELECOM

تسعى شركة إس كي حاليا لتطوير نظم ملاحية ذكية متطورة وأكثر قدرة على فهم وتنفيذ الأوامر الصوتية بشكل أكثر تعقيدا وأسع مفهوما من مجرد كلمات قصيرة.





"كيم يون كيو" مدير قسم التجديد في الشركة:

نخطط لتطوير وتوسيع مفهوم خرطنا لتشمل أداء وظائف متعددة منها الملاحة والترفيه والاستماع للموسيقى وتقنيات المعلومات والاتصالات. نسعى ونخطط لخلق عالم يتم فيه إجراء بكل شيء بسهولة وعن طريق الأوامر الصوتية فقط.





في عصر الثورة الصناعية الرابعة، تسعى هذه الشركة الكورية لأن تصبح في قلب مركز نظام تقنية المعلومات والاتصالات، على مستوى كوريا، وعلى مستوى العالم أيضا.