تأثيرات حرب العملات بين الولايات المتحدة والصين

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هناك قلق عالمي متزايد من انعكاس آثار النزاعات التجارية المتنامية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بشكل سلبي على بقية الأسواق حول العالم.





البروفسور "كيم كوانغ سوك" من كلية الدراسات الدولية في جامعة "هان يانغ" :

قام بنك الشعب في الصين في الرابع والعشرين من يوليو بتحديد سعر اليوان بـ6.7891 يوان مقابل كل دولار أمريكي، أي أنه قلل قيمة اليوان بنسبة 0.44% مقارنة باليوم الأسبق، وذلك بعد ارتفاع سعر اليوان للمرة الأولى خلال ثمانية أيام من التداولات. ضعف اليوان ميزة مفيدة للصادرات الصينية ولأسعارها في الخارج وهو ما يمثل انتعاشا للاقتصاد للصيني بأكمله. صارت الصين تنهج سياسة متعلقة بعملتها الوطنية لتخفيف أي أضرار محتملة تنتج عن حرب العملات بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ومن أجل معالجة أي مشاكل اقتصادية داخلية تنجم عن تلك الحرب، بما في ذلك السوق العقارية وعمليات الهيكلة الصناعية. الحرب التجارية عادة ما تكون حرب رسوم جمركية. ففرض رسوم أعلى على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة يعني ارتفاع أسعار المنتجات الصينية في السوق الأمريكية، ومن ثم تراجع حجم مشترياتها.





يقول بعض المحللين إنه يمكن قراءة قرار تخفيض قيمة اليوان في سياق الحرب التجارية المتصاعدة بين واشنطن وبكين. ففي يوم الـ19 من يوليو اتهم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" كلا من الصين ودول الاتحاد الأوربي بالتلاعب في أسعار عملاتها. وبعد ساعات قليلة فقط قامت الصين بتخفيض قيمة اليوان أمام الدولار، في خطوة قصدت بها فيما يبدو تقوية سياساتها المالية والنقدية استعدادا لحرب تجارية محتملة بينها وبين الولايات المتحدة. ولذلك يتزايد القلق من تطور هذه القضية لتتحول إلى حرب عملات واسعة النطاق بين الاقتصادين الأكبر على مستوى العالم.





البروفسور كيم :

تضع وزارة الخزانة الأمريكية ثلاثة معايير لتخصيص الدولة المتلاعبة بعملاتها. المعايير الثلاثة هي: وجود فائض تجاري سنوي في ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة يزيد عن عشرين مليار دولار، ووجود فائض في الميزان التجاري الراهن لتلك الدولة يزيد عن 3% من إجمالي الناتج المحلي لها، وثالثا وجود مظاهر تورط مستمر وأحادي الجانب في سوق العملات مع وجود صافي مشتريات للنقد بنسبة تتجاوز 2% من إجمالي الناتج المحلي لتلك الدولة. من المؤكد أن المعيار الأول ينطبق بشكل واضح على الصين التي تتمتع بفائض في ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة يبلغ 300 مليار دولار وهو رقم يزيد كثيرا جدا عن مبلغ العشرين مليار دولار. لكّن المعيارين الآخرين لا ينطبقان على الصين. فالفائض لديها لا يمثل سوى 1.4% من إجمالي ناتجها المحلي. ورغم أن الصين ظلت تتدخل في سوق عملاتها الخارجية لنحو عام حتى الآن إلا أنه تدخل بحجم صغير.





وبالتالي فإن هناك احتمالات ضعيفة بأن تقوم الولايات المتحدة بتخصيص الصين كدولة تتلاعب بعملتها، لكن هناك احتمال آخر بأن تطبق واشنطن قانونا قديما يعرف باسم "القانون الشامل للتنافس التجاري".





البروفسور كيم :

إذا تم اعتبار الصين كدولة متلاعبة بعملتها في شهر أكتوبر فسيعني ذلك توقف الحكومة الأمريكية عن تقديم مساعدات مالية للشركات الأمريكية التي تقوم باستثمارات في الصين وهو ما يعني توقف تلك الشركات عن أي استثمارات في الصين. كذلك لن يصبح في مقدور الشركات الصينية الدخول في أي مشروعات عامة داخل الولايات المتحدة. ربما ستكون هناك شركات صينية عديدة تحتاج لعمليات إصلاح وإعادة هيكلة. كذلك سيعمد صندوق النقد الدولي لتعزيز رقابته على تحركات اليوان الصيني. الولايات المتحدة نفسها لن تتوقف عند التخصيص فقط، وإنما قد تلجأ لفرض المزيد من الإجراءات ضد الصين. كل هذه العوامل سيكون لها تأثير سلبي بالغ على الأسواق المالية بشكل عام وبالتالي بقية الأسواق.





ورغم القلق من السلبيات العديدة من الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، إلا أن حرب العملات بينهما قد يكون لها أثر إيجابي على العملة الكورية وسوق الأسهم في كوريا.





البروفسور كيم :

انخفاض سعر اليوان الصيني قد يؤدي كذلك إلى انخفاض سعر الوون الكوري وهو أمر جيد للصادرات الكورية وأسعارها في الخارج. لكن في حالة عودة سعر اليوان الصيني للارتفاع مرة أخرى بسبب الضغوط الأمريكية فإن ذلك قد يساعد في إحداث تغيير في بيئة السوق أو في المصالح الصينية ذاتها. فارتفاع سعر اليوان ربما يساعد أسواق الأسهم في كوريا على الانتعاش والتعافي وقد يمتد تأثيره لأسواق البورصة المحلية وسعر العملة الكورية بشكل إيجابي.





ويحذر الخبراء من أنه يجب على كوريا رصد أي مخاطر محتملة بسبب التقلبات في السوق الصينية نتيجة للضغوط الأمريكية. فأي انتكاسة للصادرات الصينية وأي تباطؤ اقتصادي صيني سيكون بمثابة ضربة موجعة للاقتصاد الكوري، حيث إن كوريا تقوم بتصنيع وتصدير السلع الوسيطة للصين. ولهذا يجب على كوريا وضع خطط احترازية تجاه كل الاحتمالات.





البروفسور كيم :

على المديين المتوسط والطويل، يجب على كوريا العمل على تنويع صادراتها وأسواقها الخارجية وبناء قواعد تصنيع جديدة في عدة بلدان غير الصين. الشركات الكورية الصغيرة والمتوسطة لا تمتلك الأدوات ولا القدرات اللازمة لمتابعة وتحليل اتجاهات ومؤشرات الأسواق الخارجية بالشكل الفني والعلمي المطلوب، ولذلك على الحكومة أن توفر مثل هذه المعلومات والبيانات بشكل مبسَط لتلك الشركات وفي الأوقات المناسبة، مصحوبة بتوصيات وتوجيهات حتى تتعامل الشركات الكورية مع التطورات بالشكل المناسب والمفيد.





الاقتصاد الكوري يعتمد أساسا على التجارة الخارجية، وبالتالي فهو عرضة للتأثر بأي تطورات أو أزمات تجتاح الأسواق الخارجية. والحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، أي بين الاقتصادين الأمريكي والصيني، قابلة للتطور والتوسع، وهو ما يستلزم الاستعداد من خلال وضع استراتيجية علمية قائمة على معلومات وبيانات وتحليلات متواصلة.