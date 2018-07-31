قانون الليمون الخاص بالسيارات يدخل حيز التنفيذ العام القادم

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أعلنت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل عن تفاصيل ما يسمى بـ"قانون الليمون" الخاص بتبديل السيارات كثيرة الأعطال أو استرداد ثمنها للمستهلكين.

وبموجب هذا القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بدءا من شهر يناير من العام القادم، سيمكن للمستهلك الحصول على سيارة جديدة بديلة إذا تعرضت سيارته لأعطال خطيرة ثلاث مرات، أو أعطال عادية أربع مرات، خلال فترة تقل عن عام من تسلمها.

كما ينص القانون على أن يتم تبديل السيارة أو استرداد ثمنها للمستهلك إذا تجاوزت مدة الصيانة 30 يوما. وكل ذلك بشرط أن تحتوى صفقة الشراء على المواد المتعلقة بهذه الشروط، وأيضا بشرط أن يكون هناك دليل واضح على أن الأعطال ستؤثر سلبا على سلامة المستهلك والقيمة الاقتصادية له.

وتضم الأعطال الخطيرة أعطال المحرك، وجهاز نقل الطاقة، والفرامل، وجهاز التحكم في القيادة، وجهاز تزويد الوقود، بالإضافة إلى أعطال الأجهزة الإلكترونية وهيكل السيارة.

ويتم تبديل السيارة واسترداد ثمنها بناء على تحكيم لجنة سلامة السيارات وعيوبها، والتي ستتكون من خبراء في القوانين ذات الصلة، وآليات السيارات، وحماية المستهلكين.

الجدير بالذكر أن مستهلكي سيارات "بي إم دبليو" قد رفعوا دعوى قضائية جماعية ضد شركة "بي إم دبليو كوريا" بسبب تعرض سياراتهم لاشتعال النار في محركاتها.

وكانت 28 من سيارات "بي إم دبليو"، من بينها 19 سيارة من طراز "520 دي" قد اشتعلت فيها النيران في أثناء القيادة منذ شهر ديسمبر من العام الماضي وحتى الآن، مما دعا شركة "بي إم دبليو" لاستدعاء 106 آلاف سيارة في كوريا الجنوبية.

ويذكر أنه سمي بـ"قانون الليمون" بناء على المثل القائل: "اشتريته برتقالا، وعندما ذهبت للبيت وجدته ليمونا!"