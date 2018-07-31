مسؤول بارز بالحزب الشيوعي الصيني يقوم بزيارة سرية لكوريا الجنوبية

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قام عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني "يانغ جيه تشي" بزيارة سرية لكوريا الجنوبية.

وفي أثناء إقامته في مدينة بوسان الكورية يومي الحادي عشر والثاني عشر من يوليو الجاري التقى "يانغ" بعدد من كبار المسؤولين الكوريين، بمن فيهم المستشار الرئاسي للأمن القومي "تشونغ أوي يونغ"، حيث بحث معهم القضايا المتعلقة بالأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك الإعلان عن انتهاء الحرب الكورية.

ومن المعروف أن الحرب الأهلية الكورية قد توقفت بناء على معاهدة الهدنة التي تم توقيعها يوم السابع والعشرين من شهر يوليو عام 1953 بين قيادات قوات الأمم المتحدة والجيش الكوري الشمالي والجيش الشعبي الصيني الداعم لكوريا الشمالية وقتها، لكن حالة الحرب لا تزال قائمة رسميا في شبه الجزيرة الكورية نظرا لأنه لم يتم الإعلان عن إنهائها منذ ذلك الحين وحتى الآن.

ولذلك، سيكون الإعلان عن انتهاء الحرب في شبه الجزيرة الكورية خطوة أولى لبناء نظام للسلام الدائم فيها من خلال تحويل معاهدة الهدنة إلى اتفاقية للسلام.

وقد اتفقت الكوريتان على بذل جهود مشتركة ليتم الإعلان عن إنهاء الحرب الكورية في غضون هذا العام، وذلك في محادثات القمة بين الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في شهر أبريل الماضي.

وينص بيان "بان مون جوم" الصادر في ختام تلك القمة على السعى المشترك لعقد قمة ثلاثية تضم الكوريتين والولايات المتحدة، أو قمة رباعية تضم الكوريتين والولايات المتحدة والصين، ضمن الجهود الرامية إلى بناء نظام ثابت ومستدام للسلام في شبه الجزيرة الكورية.

كما ينص البيان على أن الإجراءات اللازمة للإعلان عن انتهاء الحرب الكورية سيتم اتخاذها عن طريق المشاورات بين الكوريتين والولايات المتحدة، ولكن لم يتم اتخاذ هذه الإجراءات بسبب الخلافات في وجهتي نظر الجانبين الكوري الشمالي والأمريكي بشأن القضايا المتعلقة بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وقد قام وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" بزيارة لكوريا الشمالية يومي السادس والسابع من يوليو الجاري، طالبها خلالها بوضع الجدول الزمني لنزع أسلحتها النووية، وردا على ذلك، طالبت كوريا الشمالية بالإعلان عن إنهاء الحرب الكورية قبل نزع السلاح النووي. ومن جانبها، تسعى كوريا الجنوبية لمواصلة الحوار مع كوريا الشمالية والإسراع في الإعلان عن إنهاء الحرب الكورية من أجل بناء نظام للسلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

وفي البداية لم تهتم الصين بالإعلان عن إنهاء الحرب الكورية، لكنها غيرت موقفها وبدأت تبدى اهتماما بهذا الموضوع بصفتها طرفا من الأطراف المعنية في توقيع معاهدة الهدنة في عام 1953.

وتدل الزيارة السرية التي قام بها المسؤول الصيني "يانغ جيه تشي" لكوريا الجنوبية على مدى هذا الاهتمام الصيني.