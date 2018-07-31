زيكو يكشف عن أغنية جديدة

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كشف المطرب "زيكو" عضو فرقة "بلوك بي" عن أغنيته الجديدة بعنوان "توأم الروح" التي تم إعدادها بالتعاون مع المطربة "آيو".

وقد شارك "زيكو" في إنتاج الأغنية وتلحينها وكتابة كلماتها.

وفور الكشف عنها مساء يوم الثلاثين من يوليو تصدرت أغنيته الجديدة قوائم الأغاني السبع الرئيسية في كوريا.

وسيقيم المطرب "زيكو" أول عرض غنائي منفرد له يومي الحادي عشر والثاني عشر من أغسطس في الحديقة الأولمبية في سيول، ثم يقوم بجولة عالمية خلال شهريْ سبتمبر وأكتوبر القادميْن.