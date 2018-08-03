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"توجهت أنظارهم جميعا نحو القمر. لم يكن بدرا مكتملا لكنه كان مضيئا ومتألقا. كان عليهم تسلق جبلين وعبور نهر، ثم اجتياز عدد من الحقول الشاسعة والطرق الجبلية الوعرة للوصول إلى سوق "ديه هوا" التي تقع على بعد ثلاثين كيلومترا. كان الجو حالما وساكنا حتى خيّل إليهم أنهم يستمعون لأنفاس القمر. كانت الأشجار المحملة بالذرة والحبوب تتلألأ تحت ضوء القمر، وبدأت أزهار الحِنطة البيضاء كالملح في التفتح في الحقول التي تتخللها خيوط القمر الفضية."





ولد الأديب "لي هيو صوك" في عام 1907 في منطقة "بونغ بيونغ" في مقاطعة "كانغ وان". الأسلوب الرومانسي البديع الذي وصف به طبيعة المنطقة التي عبرها "هو" ورفاقه كانت من بين الأجمل في تاريخ الأدب الكوري.





#شريط المقابلة مع الناقدة الأدبية "جون سو يونغ"

الكثيرون يجمعون على أن الأديب "لي هيو صوك" هو أحد أبدع من كتب الأدب الكوري بأسلوب شديد الجمال والروعة. يكتب بلغة تحس بها منمقة ومطرزة ومصقولة، حيث يمتلك ذخيرة لغوية شديدة الثراء، ويستعمل مفردات وتعبيرات مفرطة الأناقة. ويتفق عدد من النقاد على أن الأديب "لي" أحدث طفرة متميزة في مسيرة الأدب الكوري. من خلال قراءة قصة مثل "عند تفتح أزهار الحنطة" فإن القارئ يكاد أن يشاهد خيوط القمر الفضية والحقول الواسعة المزينة بأزهار الحنطة، لأن كتاباته كما وصفها أحد النقاد من قبل، تخترق الحواس الخمسة. تم نشر هذه القصة في نهاية فترة الاحتلال الياباني لكوريا. كان كل شيء وقتها قاتما وضبابيا ومحبطا، لكن الكاتب "لي" كان من القلائل الذين يطرحون أشياء تتسم بالجمال والأناقة. كان يرى الجمال في الكثير من الكائنات من حوله، بما لديه من طاقة إيجابية غير محدودة.









الكاتب "لي هيو صوك": (من 23 فبراير 1907 إلى 25 مايو 1942)

بدأ حياته الأدبية عام 1928 بنشر قصته "الشبح والمدينة". وتم نشر قصة "عند تفتّح أزهار الحنطة" للكاتب "لي هيو صوك" في عام 1936 في المجلة الأدبية "جو كوانغ 조광".