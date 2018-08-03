العديد من المهرجانات الصيفية بانتظاركم هذا الصيف

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مع بدء موسم الإجازات الصيفية في كوريا الأسبوع الماضي خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة المستمرة القياسية واستمرار ظاهرة الليالي الاستوائية التي تسبب الأرق، تشهد كل مناطق الاصطياف مثل شواطئ البحر والأودية المائية بالإضافة إلى أماكن المهرجانات الصيفية والمائية، ازدحاماً شديداً. ومن بين المهرجانات المائية التي يمكن زيارتها خلال شهر أغسطس القادم مهرجان " هان كانغ مونغ تانغ" في سيول لعام 2018 الذي يقام في جميع الحدائق على شاطئ نهر الهان لمدة 31 يوماً، من يوم 20 يوليو وحتى يوم 19 أغسطس، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بألعاب مائية مثيرة ومهرجانات صغيرة متنوعة طريفة بما فيها حروب مائية ومهرجان رقصات النار وسباق السفن الورقية ومهرجان الأفلام تحت جسور نهر الهان وغيرها. بالإضافة إلى شاطئ هيه أون ديه بمدينة بوسان ضمن المهرجانات الصيفية الكورية، حيث تشهد مدينة بوسان تدفق نحو مليون زائر عليها على مدار السنة خاصة في موسم الصيف وستقام هذا العام فعاليات الدورة 23 لمهرجان البحر في بوسان خلال الفترة من الأول إلى الـ5 من أغسطس.

وضمن هذا المهرجان ستقام مهرجانات طريفة وشيقة حسب كل شواطئ المدينة الخمسة الرئيسية بما فيها شاطئ هيه أون ديه وشاطئ كوانغ آن لي وشاطئ دا ديه بو وشاطئ سونغ دو وشاطئ سونغ جونغ وميدان اللقاء في كوانغ آن لي. ومن بين تلك المهرجانات مهرجان night pool أي مهرجان المسبح الليلي للشباب والمهرجان البحري للمراهقين ومهرجان البحر والجاز في بوسان ومهرجان الموسيقى الرومانسي وغيرها.

ويتوقع أن يشارك في الحفلات الموسيقية ضمن مهرجان البحر في بوسان عدد من الفنانيين الموسيقيين المشاهير بما في ذلك فرقة نوف لين وفرقة كيم كيون هو وفرقة هاها وغيرها. وخلال أيام الجمعة والسبت والأحد ستقام فعاليات ليلية للسباحة البحرية في شاطئ هيه أون ديه.

وكذلك في حديقة ملاهي إيفرلاند بمدينة يونغ إين يقام مهرجان Summer Water Fun، حيث يمكن لزوار المنتزه الاستمتاع بأنواع الألعاب المائية المثيرة مثل عرض القتال المائي باستخدام مسدسات الماء إلى جانب ألعاب الملاهي الميكانيكية المتحركة الممتعة. وسيستمر المهرجان حتى يوم 26 أغسطس. وينبغي على الزوار أن يحملوا مسدساتهم المائية ومعاطف واقية من المطر.

وأخيراً سيقام مهرجان هان سان ديه تشوب أي مهرجان معركة هان سان الكبيرة في مدينة تونغ يونغ بمقاطعة جنوب كيونغ سانغ خلال الفترة من 10 إلى 14 أغسطس ويقام هذا المهرجان كل سنة لأحياء ذكرى انتصار الجنرال لي سون شين. ويتميز هذا المهرجان بإتاحة فرصة للزوار لدراسة تاريخ معركة هان سان الكبيرة والاستمتاع بأنشطة رياضية ترفيهية مثيرة بما فيها سباق للزوارق وتجربة أنواع الرياضة الصيفية عند بحر تونغ يونغ البارد والمنعش.

ووفقاً لهيئة الأرصاد الجوية ستعاني شبه الجزيرة الكورية من موجة حر شديدة خلال شهر أغسطس ويتنبأ بعض الخبراء بأن ترتفع درجات الحرارة فوق 40 درجة خلال شهر أغسطس بسبب زيادة قوة كتلة الضغط الجوي العالي من شمال المحيط الهادئ التي تتسم بالجو الحار والرطوبة العالية. لذلك ستشهد أماكن هذه المهرجانات المائية تدفق عدد قياسي من الناس عليها خلال شهر أغسطس.