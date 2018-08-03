كتاب مصنوع من مادة خاصة مضادة للماء لتناسب القراء في الأماكن الساحلية

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في ظل زيادة المواطنين الذين يتدفقون على المصايف للألعاب المائية، يحظى كتاب خاص بشعبية كبيرة بين القراء منذ بداية هذا الصيف. وهو كتاب مصنوع من مادة خاصة، فأوراقه ليست مصنوعة من لُباب الشجر، بل من مسحوق حجري لكي يكون مضادا للماء.

لأن أوراق تلك الكتب التي تصنع من مسحوق الحجر لا تمتص الماء ولا تكون رطبة حتى ولو غرقت في الماء، ولا يحدث فيها تجاعيد ولا تتمزق بسهولة. وثمنها أغلى من الكتب العادية بنحو 3 آلاف وون تقريباً، والكثير من الناس يطلبون تلك الكتب أكثر وأكثر، ولذلك يخطط الكثير من المكتبات الكورية لتوفير تلك الكتب الخاصة خلال هذا الصيف. وبفضل هذه الكتب سيكون هناك الكثير من الناس الذين يريدون يقرؤون الكتب أكثر، أليس كذلك؟

صمادي: ههه...إن شاء الله. على كل، هذه فكرة رائعة جداً لصنع كتب واقية من الماء.