متجر طريف يبيع منتجات غريبة للزوار

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ظهر متجر طريف ومميز جداً وهو تابع لمجموعة شين سي غيه افتتح يوم 28 من شهر يونيو في مركز التسوق في كويكس في منطقة كانغ نام في سيول واسمه متجر "بيرو شوبينج" أي متجر "تسوق المهرج". ويتميز بأنه يمكن للزوار المتسوقين أن يجدوا أشياء غريبة وخاصة هناك. في الواقع يزور هذا المتجر حوالي ألف زائر يومياً في المتوسط وقد أصبح من أكثر المعالم شعبية للتسوق في سيول في غضون شهر فقط.

والجدير بالذكر أن 88 % من البضائع التي تباع في هذا المتجر هي ما تنتجه شركات كورية وأجنبية صغيرة ومتوسطة ولكن تتميز منتجاتها بأفكار مبدعة وطريفة، وبالتالي يحظى المتجر بإقبال كبير من المستهلكين.

وكذلك تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من هذا المتجر للترويج لبضائعها. وهذا يعني أن متجر بيرو شوبينج اصبح مكانا يحفز ويشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتنشيط أعمالها الإنتاجية. فهناك أزياء للحيوانات وأزياء costume بتصميمات خاصة ودمى مصغرة للبالغين ودمى شخصيات مارفل وبضائع إبداعية للمستلزمات اليومية وغيرها. ويمكن أن نجد عدداً ضخماً من البضائع الأكثر إبداعاً في هذا المتجر.

وقال مسؤول في المتجر إن المتجر سيكون طريقاً جديداً للشركات الصغيرة لبيع متنجاتها، وبالنسبة للمستهلكين فهو مكان ممتاز لتجربة المنتجات الأكثر رواجا على شبكة الإنترنت، كما أنه يمثل اتجاهاً جديداً في مجال التسوق المحلي في كوريا.