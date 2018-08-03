مراكز أكاديمية للتدريب على الكيبوب الكوري في كل أنحاء البلاد

ⓒ KBS News

نظرا لشعبية موجة هاليو الثقافية الكورية التي أصبحت تجتاح العديد من دول العالم، بدأت تظهر مراكز أكاديمية للتدريب على مواد الكيبوب بما فيها الموسيقى العملية مثل كتابة وتلحين الأغاني والتدريب الصوتي على الغناء والتدريب على الرقصات للبث وغيرها. وتقع معظم تلك الأكاديميات في منطقة كانغ نام في سيول خاصة حي "ديه تشي"، حيث تعد منطقة "كانع نام" المنطقة رقم 1 للتعليم الخاص في كوريا، والتي أصبحت من الصناعات سريعة النمو في كوريا بسبب زيادة شعبية أغاني الكيبوب على المستوى العالمي وحماس الأمهات الكوريات لجعل أولادهن نجومًا للكيبوب أيضاً.

ووفقاً لمركز (Global K Center) الذي يشتهر بين عشاق الكيبوب بسمعته كمكان لتصوير برنامج "Produce 101" الذي خرجت منه فرقة "wanna one"، فقد زار المركز 1500 من الطلبة الأجانب للتدريب على الكيبوب خلال عام 2015 ولكن العدد ارتفع خلال العام الماضي إلى 2500.

كما سبق وزار المركز خلال النصف الأول من هذا العام فقط 2500 شخص ويتوقع أن يزداد العدد باستمرار حتى يصل إلى 5000 من الطلبة المتدربين حتى نهاية هذا العام. وكذلك الأكاديمات الأخرى المتخصصة في التدريب على الموسيقى العملية والرقص شهدت زيادة في عدد الطلبة المتدربين الأجانب أيضاً، حيث زاد العدد بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة مع ما قبل الثلاث سنوات الماضية. ومعظمهم الآن من الصين واليابان، أما بالنسبة للطلاب من تايلاند وفيتنام وغيرها من الدول الأخرى، فقد بدؤوا يأتون للتدريب على الكيبوب في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى دراسة اللغة الكورية لفهم كلمات الأغاني.

وفي ظل هذه الموجة، بدأت الجامعات الكورية أيضاً تعمل على إنشاء الأقسام ذات الصلة أو برامج للشهادات الأكاديمية لاستقطاب هؤلاء الطلبة الأجانب المحبين للكيبوب. بالإضافة إلى المتقدمين من الأجانب للمشاركة في اختبارات الكيبوب، والتي زادت نسبتهم من بين إجمالي المتقدمين من مستوى 10 بالمائة في عام 2016 إلى 30 بالمائة في العام الماضي. وتشهد الشركات الترفيهية الكورية أيضاً حشداً كبيراً من المتقدمين الأجانب عندما تجري الاختبارات المفتوحة في الخارج. كما تشهد منطقة كانغ نام رواجاً كبيراً في تعليم الكيبوب للأولاد حيث إن الأمهات يريدن تدريب أولادهن على الكيبوب ليس لأجل البث بل لأجل تنمية مواهب أولادهن في الرياضة والموسيقى والرقص وغيرها.