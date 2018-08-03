هوس الموظفين الكوريين بالعمل يزداد يوما بعد يوم

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وفقاً لنتيجة استبيان أجراه موقع Job Korea لتوفير معلومات التوظيف على شبكة الإنترنت مؤخراً على 2004 من الموظفين الكوريين حول مدى هوسهم بالعمل، اتضح أن الموظفين في الأربعينيات من العمر هم أكثر طبقة عمرية هوسا بالعمل بنسبة 30.5 بالمائة ثم الثلاثينيات بنسبة 27.2 بالمائة ثم العشرينيات بنسبة 23.7 بالمائة.

وحسب رتب العمل، احتلت رتب ما فوق المدراء المركز الأول بنسبة 52.4 بالمائة وتلتها رتب نواب المدراء بنسبة 35.6 بالمائة ثم مساعدي النواب بنسبة 26 بالمائة وأخيراً الموظفون الجدد بنسبة 22 بالمائة، وهو ما يدل على وجود علاقة طردية بين الترقية ومدى الإدمان على العمل.

كما أصبح الموظفون في الشركات الكبرى أثبح لديهم هوس بالعمل أكثر من الآخرين في الشركات الصغيرة والمتوسطة والأجنبية والحكومية لأن 4 من بين كل 10 موظفين في المتوسط يبقون حتى الليل لمعالجة الأعمال المتبقية. و40 بالمائة من إجمالي عدد المشاركين في هذا الاستبيان أجابوا بأنهم لا يشعرون بمتعة في أعمالهم الحالية.

وقال بعض الخبراء إن هذه الظاهرة تشير إلى أن الكوريين يشعرون بأعباء كثيرة في العمل ويظلون يفكرون فيه حتى في حياتهم اليومية خارج الشركات. وتشتد هذه الظاهرة كلما كبر الموظف في العمر وارتقى وكبر حجم الشركة.