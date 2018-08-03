واشنطن ترفض مطالبة كوريا الشمالية بإعادة تشغيل مجمع كيسونغ

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تعتبر قضية إعادة تشغيل مجمع "كيسونغ" الصناعي قضية معقدة ودقيقة للغاية لأنها ترتبط مع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة والولايات المتحدة على كوريا الشمالية.

تجدر الإشارة إلى أن المجمع مغلق حاليا حسب قرار الحكومة الكورية الجنوبية بالتوقف عن تشغيله في فبراير من عام 2016، وذلك ردا على إجراء كوريا الشمالية تجربتها النووية الرابعة وإطلاقها صاروخا طويل المدى.

ويذكر أن مشروع مجمع كيسونغ عبارة عن مشروع للتعاون الاقتصادي بين الكوريتين، تندمج فيه استثمارات وتقنيات كوريا الجنوبية مع القوى العاملة والمنشآت الكورية الشمالية، ومن خلال ذلك المشروع يمكن توفير أموال لكوريا الشمالية، وهو ما يخالف عقوبات الأمم المتحدة عليها.

وقد قررت الحكومة الكورية الجنوبية السابقة وقف تشغيل المجمع بسبب الشكوك في استغلال بيونغ يانغ لمعظم الأموال التي تحصل عليها من خلاله في أغراض عسكرية، خاصة بعد تجربتها النووية الرابعة.

ومؤخرا أعربت وزارة الخارجية الأمريكية مجددا عن تأييدها لذلك القرار، بناء على هذه الخلفية. وتعتبر مسألة إعادة تشغيل المجمع ضمن ما يسمى بـ"لعبة شد الحبل" بين واشنطن وبيونغ يانغ بشأن نزع الأسلحة النووية.

وتصر كوريا الشمالية على المسارعة إلى الإعلان عن نهاية الحرب وضمان أمن نظامها بشكل مسبق، وتبذل أقصى الجهود لتخفيف أو رفع مختلف أنواع العقوبات المفروضة عليها، بينما تصر الولايات المتحدة على نزع أسلحة كوريا الشمالية مسبقا، وتشدد من العقوبات من أجل الضغط على كوريا الشمالية.