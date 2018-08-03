اتفاق الكوريتين على نزع الأسلحة من المنطقة الأمنية المشتركة

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توصلت الكوريتان عبر محادثاتها العسكرية الأخيرة إلى اتفاق على عدد من النقاط مما قد يمهد الطريق نحو تخفيف التوتر العسكري بينهما، حيث اتفقتا بالدرجة الأولى على العمل على نزع الأسلحة من المنطقة الأمنية المشتركة في منطقة "بان مون جوم" الحدودية.

ويذكر أن المنطقة الأمنية المشتركة عبارة عن مساحة من الأرض يبلغ طولها 800 متر وعرضها 600 متر، تقع عند خط الفصل العسكري في منطقة "بان مون جوم"، وتضم حوالي 10 منشآت تابعة للجانبين، بما في ذلك مبنى الاجتماعات الرئيسي للجنة الهدنة العسكرية. وتنص اتفاقية الهدنة بين الكوريتين على أن تتولى قوات من الشرطة العسكرية عملية الحراسة في المنطقة الأمنية المشتركة، إلا أن الكوريتين أدخلتا معا قوات عسكرية ترتدي ملابس الشرطة، ولهذا فإن عملية نزع الأسلحة من هذه المنطقة تعتبر مسألة حساسة ومعقدة للغاية، وإذا تمت بالفعل ستصبح رمزا دراماتيكيا على تخفيف التوتر العسكري بين الكوريتين.

كما توصلت الكوريتان عبر المحادثات إلى اتفاق على التنقيب المشترك لرفات الجنود في المنطقة منزوعة السلاح. وتجدر الإشارة إلى أن الجانبين كانا قد اتفقا على ذلك لأول مرة في شهر نوفمبر من عام 2007، إلا أنهما لم يحرزا أي تقدم حتى الآن. وطبقا للمعلومات ذات الصلة، قُتل في تلك المنطقة حوالي 10 آلاف جندي كوري وألفي جندي أمريكي خلال الحرب الأهلية الكورية. ومن أجل اكتشاف رفات الجنود في المنطقة يجب تنفيذ إجراءات أمنية مسبقا، كما يجب إزالة الألغام الأرضية أيضا، ولهذا فإن تلك العملية ستكون صعبة ومرهقة، إلا أنها تكتسب أيضا معنى كبيرا.

أما الاتفاق على الانسحاب من نقاط الحراسة الذي توصل إليه الجانبان في مباحثاتهما الأخيرة فيمثل أول خطوة نحو تحويل المنطقة منزوعة السلاح إلى منطقة للسلام. وتحظر اتفاقية الهدنة نشر قوات عسكرية مسلحة في نقاط الحراسة، إلا أن كلتا الكوريتين تضعان نقاط حراسة مسلحة باسم شرطة المنطقة منزوعة السلاح، وهو ما يزيد من احتمالات حدوث مصادمات عفوية، وبالفعل شهدت المنطقة معركة حقيقية بين الكوريتين من قبل.