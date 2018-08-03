تأشيرات العمل في كوريا ومعرض الجامعات

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تتردد الكثير من الأسئلة بين الراغبين في الدراسة في الخارج حول فرص العمل المسموح بها للأجانب، وحال كوريا الجنوبية كحال معظم دول العالم التي يتم فيه تنظيم سوق العمل للأجانب عبر تأشيرات خاصة بطبيعة كل عمل أو مدته.

هناك 8 مجموعات من التأشيرات التي تصدرها كوريا، وهي تتراوح بين المجموعة A إلى المجموعة H، وطبعاً تفاصيلها كثيرة، غير أن الراغبين في العمل في كوريا سينحصر اهتمامهم في المجموعتين E وH.

إذا أردتم العمل في كوريا ينبغي أن تحصلوا على تأشيرة من المجموعة E أو المجموعة H. والمجموعة E تقدم لأجل العمل في أنشطة اقتصادية طويلة الأمد وتنقسم هذه المجموع هي الأخرى إلى أنواع تأشيرات مختلفة من E1 وحتى E10 وكلها تسمح بالعمل في كوريا، حيث تسمح التأشيرة E1 بالعمل في التعليم الأكاديمي أو البحثي أو الإرشادي في المؤسسات التعليمية أو المماثلة، بينما تسمح E2 بالعمل في تعليم المحادثات اللغوية الأجنبية في الأكاديميات أو المدارس الابتدائية، وE3 بالعمل في مجال الدراسة والأبحاث في العلوم الطبيعية وتطوير التكنولوجيا العالية في الصناعة، ومن E4إلى E6في مجال التخصصات الفنية والاحترافية والأنشطة الفنية الربحية، و E7في العمل مع المعرفة والمهارات المهنية المحددة، و E9في العمالة غير المهنية في الصناعة، و E10في الأعمال البحرية والصيد البحري وكعضو طاقم العمل في السفن السياحية.

أما تأشيرات المجموعة H فتسمح بالعمل في السياحية وتمنح عادة للعمال الزائرين، حيث أن التأشيرة H1 تسمح بالعمل السياحي لمواطني الدول التي أبرمت اتفاقاً أو مذكرة تفاهم مع كوريا في هذا الشأن، أما التأشيرة من نوع H2 فهي تسمح بالعمل لوقت قصير لحامل الجنسية الأجنبية البالغ من العمر 25 عاماً أو أكثر.

تعتبر كوريا منطقة نشطة اقتصاديا، لذلك فهناك أنواع كثيرة من القطاعات التي تحتاج إلى التعاون مع العمالة الأجنبية في كوريا ويمكنكم أن تستفسروا عن المعلومات التفصيلية عن أنواع الوظائف التي يمكن أن تعملوا بها في كوريا بشكل قانوني من خلال الاتصال بدائرة الهجرة الكورية أو خدمة المكالمة الهاتفية التابعة لوزارة العمل والتوظيف الكورية على الرقم 1350 إن كنتم متواجدين في كوريا.

أما لمعرفة المزيد عن التعليم والدراسة في كوريا عبر شبكة الإنترنت، فقد خُصص موقع لذلك تحت عنوان “study in Korea”:

http://www.studyinkorea.go.kr/ko/expo/cyber_expo_past_detail.do?expo_no=46

يوفر الموقع معلومات عن مختلف الجامعات الجامعات الكورية والبرامج الأكاديمية والشهادات العلمية التي توفرها، إلى جانب المنح الدراسية التي تقدمها الجامعات من أجل الطلبة الأجانب. وبالإضافة إلى ذلك يمكنكم الاطلاع على مقالات ممتعة كتبها الطلبة الأجانب الدارسون في كوريا حول تجربتهم في الدراسية هنا.

حتى الآن تشارك 53 جامعة في الموقع الالكتروني الذي زاره 13 ألفا و539 طالب وطالبة من 116 دولة حول العالم. فسارعوا للاطلاع على المعلومات المتوفرة في الموقع لإيجاد فرصة للدراسة في كوريا.