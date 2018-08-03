نصائح للحصول على نوم جيد خلال ليالي الصيف الحارة

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مع استمرار الموجة الحارة القياسية يعاني الكثير من الناس من مشكلة صعوبة النوم في الليل، وعلى وجه الخصوص، فإن ظاهرة الليالي الاستوائية التي لا تقل فيها درجة الحرارة عن 25 درجة مئوية، تعد من العوامل الرئيسية التي تسبب في الأرق في الليل خلال فصل الصيف.

مهما تكن طبيعة الأرق، فهو يؤدي بصاحبه إلى الإعياء وضعف النشاط وصعوبة التركيز والشعور بالنعاس في اليوم التالي. وفي الحقيقة فإن الأرق لا يؤثر سلبا فقط على نوعية النوم، بل وأيضا على الصحة العامة، حيث أثبتت الدراسات أن قلة النوم يمكن أن تضعف مناعة الجسم وتضر بصحة القلب والدماغ وعملية الأيض، وتؤدي لعسر الهضم وغيرها من المشاكل.

وتجدر الإشارة إلى أن أجسامنا يمكن أن تنام بشكل مريح عندما تكون درجة الحرارة حوالي 20 درجة مئوية، ولكن الليالي الاستوائية تعرقل ذلك. كما أن درجات الحرارة المرتفعة في ليالي الصيف تجعل أجسامنا تتحكم في درجة حرارة الجسم في أثناء النوم لزيادة معدل ضربات القلب، وتجعلنا نتحرك كثيرا في أثناء النوم، مما يمنعنا من التمتع بنوم عميق.

لذا فإن أفضل طريقة للحصول على نوم جيد هي ضبط درجة حرارة الغرفة والرطوبة. وإذا كنتم تستخدمون مكيف هواء أو مروحة كهربائية في أثناء النوم، فإن درجة الحرارة المثلى في الصيف هي 24 إلى 26 درجة مئوية، والرطوبة 60%. أما في حالة النوم، فينصح الأطباء كذلك بأن تكون درجة الحرارة سبعا وعشرين درجة مئوية. وعند استخدام مكيف الهواء لا تخفّضوا درجة حرارة الغرفة بشكل مفرط، بل من الأفضل تركه ليعمل لفترة طويلة بشكل خفيف بدلا من تشغيله بشكل قوي لفترة قصيرة.

كما أنها فكرة جيدة أن تأخذوا دشًا بماء فاتر قبل النوم بساعة إلى ساعتين للحصول على نوم جيد وعميق، حيث إن الاستحمام يخفض درجة حرارة الجسم، كما يريح الأعصاب، وهو ما يساعد على الاسترخاء ويبعد الأرق. ولكن في حالة الاستحمام بالماء البارد، فسنشعر بالبرود لفترة قصيرة، ولكن سيكون من الصعب الذهاب للنوم بعد مرور الوقت.

علاوة على ذلك، فإن التمارين الخفيفة أيضا تعتبر من العادات الجيدة المساعدة على النوم، حيث يمكن أداء تمارين خفيفة مثل ركوب الدراجة لمدة 20 إلى 30 دقيقة في وقت مبكر من المساء، أو المشي، أو القفز على الحبل وغيرها. ولكن ينصح الخبراء بأن نتجنب ممارسة الرياضة الثقيلة أو الإفراط في تناول الطعام لأن ذلك يرفع درجة حرارة الجسم ويزيد من مستوى الطاقة مما يجعل النوم العميق أكثر صعوبة.

هل تجدون صعوبة في النوم في هذه الأيام بسبب الموجة الحارة؟ إذن، حاولوا من اليوم الخلود إلى النوم في ساعة محدّدة والاستيقاظ في الصباح في وقت محدّد أيضاً، حيث يساعد ذلك على تنظيم الساعة البيولوجية الموجودة عند كل إنسان. ولا تنسوا أنه من المهم الحفاظ على توازن النظام البيولوجي حتى في فصل الصيف الحار للتغلب على الليالي الاستوائية من خلال ممارسة بعض التمارين الرياضية المنتظمة والالتزام بالتغذية المتوازنة.