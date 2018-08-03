تشون جا دوي بولي / كوان سان يونغ ما / سون صو سام صُل غي





لا يقرأ الناس الكُتب والأشعار في المجالس جهرًا كما اعتادوا في السابق، اللهم إلا في المناسبات الخاصة. لكن في كوريا القديمة، كانت القراءة نادرًا ما تكون سرية، إذ كانت القراءة جهرًا هي الأساس. وعند قراءة كتاب أو قصيدة ما لوقتٍ طويل، يصير صوت القارئ منغمًا، وكأنه يترنم بأغنية ما. وفي أغنية البانسوري الشهيرة "تشون هيانغ غا"، يقرأ لي مونغ ريونغ، وهو البطل الأساسي في القصة، كتابًا ما وكأنه ينشد قصيدة حب. وفي القصة، يقع لي مونغ ريونغ في حب تشون هيانغ منذ النظرة الأولى، ويقسم لنفسه أنه سيزور منزلها مساء، ويحاول أن ينتهي من دراسته ليبر بقسمه، لكنه لا يستطيع أن يجمع شتات أفكاره، فكل أفكاره كانت تحوم حول الفاتنة التي كان قد رآها في الصباح. وفي محاولة يائسة، حاول أن يقرأ أحد كتب الفلسفة بصوت عال، لعله يفقه شيئًا، لكن صوته يتحول مع تحول أفكاره، ولم يعد ما ينطقه لسانه يمت بأي صلة للحِكم العميقة والحقائق المتشابكة في كتابه، بل راح يبث ما يعتمل في قلبه من مشاعر رغما عنه.

كان كل حرف ينطقه لي مونغ ريونغ يحمل بعضًا مما يشعر به تجاه تشون هيانغ. وهكذا تغير محتوى الكتاب تمامًا، فلم يعد له صلة بما قصده كاتبه في البداية، لكن لي مونغ ريونغ كان حاد الذكاء، ولا بد أنه كان يفهم كلا المعنيين، ذلك المكتوب فعلا، وذلك الذي يحمله قلبه. فلا عجب أنه اجتاز اختبار الخدمات الحكومية العام بامتياز، فهذا المقطع لا يدور فقط حول شدة حب لي مونغ ريونغ لتشون هيانغ الجميلة، بل يركز أيضًا على كونه شاب ذكي وعالم حقيقي. وبما أن العلماء التقليديين في الماضي كانوا ينشدون الأناشيد ذات المحتوى الفلسفي، فلم يكن غناء القصائد بالأمر الصعب عليهم. وكان غناء القصائد الصينية التقليدية بإضافة إيقاع لها يعرف باسم الـ"شي تشانغ 시창"، وتعني حرفيًا: غناء القصائد. وسنستمع الآن معًا إلى إحدى مقطوعات الشي تشانغ بعنوان "كوان سان يونغ ما 관산융마" وهي من تأليف عالم كوري تقليدي يدعى "شين كوانغ سو 신광수". وقد فازت تلك القصيدة بالمركز الثاني في اختبارات الخدمات الحكومية العامة، وسرعان ما اشتهرت القصيدة وصارت الأغنية المفضلة لجواري الكيسنغ في منطقة بيونغ يانغ. فيما بعد ترك شين كوانغ سو تعليقًا مكتوبًا عن القصيدة. قال فيه:"كنت في منطقة صوجو 서주 مع موران 모란، وكنا نبحر في نهر دي دونغ، حيث تسلقنا حتى وصلنا إلى استراحة بديعة الجمال، وكنا نركب المراكب الزاخرة باللوحات الفنية الجميلة ونبحر في سرور وفرح. كما قضينا معًا أوقاتًا جميلة أمام المصابيح تحت ضوء القمر، وكانت موران كلما غنت قصيدتي "كوان سان يونغ ما 관산융마" بصوتها الرخيم، توقفت السحب لتستمع هي أيضًا لذلك الصوت الساحر".

الغناء القصصي التراثي لمنطقة سيول ومقاطعة كيونغ غي يُعرف باسم "صُنغ صو 송서". وأشهر مقطوعات الـ"صُنغ صو" على الإطلاق هي مقطوعة "سام سول غي 삼설기"، وهي مجموعة من القصص القصيرة. وتدور إحدى تلك القصص حول ثلاثة من العلماء الكونفوشيين الذين يؤخذون خطأ إلى العالم الآخر. اعترف ملك عالم ما بعد الموت بخطأه، ووعد العلماء الثلاثة أن يحقق لكل منهم أمنية في حياتهم التالية حين يولدون من جديد. فتمنى أحدهم أن يصبح بطلًا، والآخر أن يكون مسؤولا حكوميا كبيرا، أما الثالث فكان محيرًا، فلم تكن أمنيته معقدة ولا كان حلمه كبيرًا كصاحبيه، فكل ما تمناه هو أن يولد في أسرة محبة، وأن يكون بارا بأبويه، وأن يتلقى تعليما جيدًا، وأن ينجب أبناء محبين، وأن يحظى بمعيشة مريحة لعمر طويل في صحة جيدة. لم يكن هناك شيء غير اعتيادي في أمنيته، لكن ملك العالم الآخر غضب لهذه الأمنية، فقد كان تحقيقها أصعب من أي من الأماني التي تبدو في ظاهرها أكثر صعوبة وضخامة.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع: