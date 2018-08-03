وزيرة الخارجية الكورية تمارس دبلوماسية التوسط

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تتجه الأنظار الآن إلى ما سيتيحه منتدى آسيان الأمني من فرص لحل القضية النووية الكورية الشمالية. يذكر أن منتدى آسيان الأمني هو الجهاز التشاوري الوحيد لضمان الأمن بين حكومات متعددة في المنطقة الآسيوية والباسيفيكية، لكنه ليس نظام ضمان أمن جماعي بشكل إيجابي للتعامل الجماعي مع النزاعات، مثل حلف الناتو، بل يسعى من خلال الحوار والتشاور البناء حول القضايا الأمنية الراهنة الشاملة إلى ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. ويتكون المنتدى من 20 دولة، منها الدول العشر الأعضاء في اتحاد آسيان، وعشر دول من إطراف الحوار ودول أخرى، بما في ذلك الدول الست الأعضاء في المحادثات النووية السداسية، وهي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان والصين وروسيا وكوريا الشمالية. ولهذا فإن المنتدى ظل يتيح سنويا فرصة للتعرف على تطورات القضية النووية الكورية الشمالية ويسعى لإيجاد حلول لها.

ولكن يختلف الجو في منتدى هذا العام عن الجو في الدورات السابقة اختلافا كبيرا. ففي العام الماضي كان المنتدى عبارة ساحة للصراعات الدبلوماسية في ظل تصاعد الأزمة النووية الكورية الشمالية. ولكن في هذا العام سيكون ساحة للبحث عن محرك جديد للحوار الذي تكوّن نتيجة لمباحثات القمة بين الكوريتين، والقمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وحاليا تمارس واشنطن ضغوطا على بيونغ يانغ حتى تتخذ إجراءات فعلية تؤدي إلى نزع الأسلحة النووية منها، بينما تركز كوريا الشمالية على الإعلان عن نهاية الحرب. وتهدف كوريا الشمالية إلى توفير قاعدة لأمنها قبل مفاوضات نزع الأسلحة النووية.

ويشير هذا الاختلاف في المواقف بين واشنطن وبيونغ يانغ إلى انعدام الثقة بين الطرفين.

أما كوريا الجنوبية التي تقف بين الطرفين فتعمل على مواصلة الحوار، بحيث تعمل على المسارعة إلى الإعلان عن نهاية الحرب من جهة، مع إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية، من الجهة الأخرى.

وكانت كوريا الجنوبية قد أعربت عن موقف إيجابي من مشاركة الصين في الإعلان عن نهاية الحرب. ويُترجم هذا الموقف إلى احترام جهود بكين وتحريضها في نفس الوقت على إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن الأسلحة النووية. ولذلك هناك آمال كبيرة معلقة على قدرات وزيرة الخارجية " كانغ كيونغ هوا" في التوسط بين الطرفين خلال منتدى آسيان.