افتتاح مهرجان الموسيقى في مدينة بيونغ تشانغ بطابع جديد لهذا العام





تم افتتاح فعاليات مهرجان الموسيقى في مدينة "بيونغ تشانغ" شرق البلاد. في منطقة "تيك بي" التي تعتبر أقل المناطق حرارة. ومنذ افتتاح الدورة الأولى من هذا المهرجان قبل 14 سنة، بدأت تشهد تقدما ملحوظا من حيث عدد الزوار وعدد الفنانين المشاركين.

ويتميز مهرجان هذا العام باختلاف كبير في أنماط الموسيق المقدمة، والتي تتميز بالتجدد والحداثة هلافا لما كان عليه المهرجان في الأعوام السابقة، وذلك بفضل المخرجة الشابة التي نظمت حفل افتتاح المهرجان لهذا العام. وتحت إشرافها قدمت الفرق في حفلة الافتتاح بعض المقطوعات الموسيقية المعتادة للمتفرجين لأنها كانت مقدمة في الأفلام.

كما نظمت هذه المخرجة الصغيرة بعض البرامج التي لم تكن موجودة في المهرجانات الماضية، مثل تقديم عروض في أماكن مثل المعابد أو الجبال.

يذكر أن هذه المخرجة مولودة في هذه المنطقة، وتطمح أن تُطور هذا المهرجان ليكون بمثابة مهرجان "아스펜" الأمريكي.

ويقام هذا المهرجان في قرية المعادن المغلقة على جبال "록키" الذي يبلغ ارتفاعه ألفي متر فوق سطح البحر. ويزور كل دورة حوالي مائة ألف متفرج وفنان.

ونتيجة لزيادة شعبية المهرجان بصورة تدريجية عاما بعد عام، وبفضل محاولات مثل هذه الفنانة الصغيرة الجريئة، أتمنى أن تتحقق تطلعاتها ليصبح هذا المهرجان نوعا من التراث الثقافي ليس على مستوى مقاطعة "كانغ وان 강원" فقط، بل على مستوى العالم.

تلقت هذه المخرجة الشابة تشجيعات وانتقادات، لأن أغلب المخرجين الذين كانوا قد أشرفوا على المهرجانات الماضية هم من كبار الفنانين الذين تبلغ أعمارهم في المتوسط حوالي سبعين سنة.