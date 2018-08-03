فشل العديد من الشركات في تغيير قوانين الزي الرسمي على أرض الواقع

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نتيجة لاستمرار الأجواء الحارة الشديدة، يمكننا أن نرى شيئا غريبا في شوارع سيول لم يكن موجودا من قبل، وهو لبس الشباب، حيث إنهم يلبسون تيشيرات بسيطة مع سروال قصير..

رغم الحرارة الشديدة التي تشهدها كوريا هذا الصيف، إلا أن الموظفين في الشركات الكبرى يجب عليهم الالتزام بارتداء الزي الرسمي للعمل.

ورغم محاولة الكثير من الشركات تغيير وتخفيف قواعد الزي في صيف العام الماضي. إلا أن أحد الموظفين العاملين في إحدى الشركات الكبرى كشف عن تجربته في العام الماضي عندما حاول ارتداء تيشيرت مع بنطلون قصير، حيث واجه هذا الموظف انتقادا شديدًا من قبل كبار المسؤولين، ومن ثم وجد أن نظام اللبس غير قابل للتحقيق فعلا. وذلك يرجع إلى اعتقاد الشعب الكوري بأن البنطلون القصير يعتبر مثل الملابس ويقلل من الأناقة. بينما تلبس النساء ملابس أكثر حرية مثل البنطال القصير أو فستان بدون كم، أو حتى صندل بدون جورب.