البابا فرانسيس يتبرع ب10 آلاف يورو لللاجئين اليمنيين في جزيرة جيجو

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يعاني عدد من اليمنيين الموجودين في جزيرة جيجو الكورية من ظروف سيئة نتيجة لتعرضهم لنقص الغذاء والاحتياجات اليومية.

وضمن الجهود الرامية إلى تخفيف المعاناة، تقوم حكومة مقاطعة جيجو وبعض المنظمات المدنية والمواطنين بتقديم مساعدات إنسانية لهم.

وفي إطار تلك الجهود، تبرع البابا "فرانسيس" بابا الفاتيكان بمبلغ 10 آلاف يورو للاجئين اليمنيين في جزيرة "جيجو".

وقال الأب "هاني باخوم" المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية إن المطران "ألفريد خوريب" السفير الباباوي لدى كوريا الجنوبية قد قام بتسليم التبرعات للمستفدين الذين يصل عددهم إلى 500.