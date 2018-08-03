أطفال الإمارات يجربون الفنون والثقافة الكورية ضمن مخيم تو فور 54

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شهد برنامج "مخيم تو فور 54" الصيفي ورشة عمل نظمها المركز الثقافي الكوري في أبو ظبي أتاحت الفرصة للأطفال الإماراتيين لتعزيز معرفتهم حول الثقافة الكورية، بما في ذلك الملابس والأطعمة واللغة والموسيقى الكورية.

كما أتاحت ورشة العمل أيضا الفرصة لهم للمشاركة بأنفسهم في فصول تدريبية حول فنون البوب الكورية "كيه بوب".

وقد اختتمت فعاليات المخيم في نسخته الثالثة يوم الأحد الماضي، بعد تسجيل نجاح جديد يضاف إلى مسيرته المتميزة، حيث أتاح مخيم هذا العام الفرصة أمام 40 طفلا مشاركا لصقل مهاراتهم وتزويدهم بكل الإمكانيات اللازمة في القطاعات الفنية والثقافية والتعليمية.

ويعد المخيم الذي يُقدَّم باللغتين العربية والإنجليزية، والذي شهد اكتمال عدد المنتسبين المحدد خلال 24 ساعة من فتح باب التسجيل، فرصة للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 9 أعوام و12 عاما لخوض غمار تجربة العمل في القطاع الإعلامي المتميز في أبو ظبي على مدار أسبوعين.

وبسبب شهرته المتزايدة، تخطط "تو فور 54"حاليا ولأول مرة، لتنظيم نسخة أخرى من المخيم في وقت لاحق من العام الجاري.