صدور الترجمة الكورية لفرانكشتاين في بغداد للعراقي أحمد سعداوي

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أعلن الكاتب العراقي "أحمد سعداوي" عن إصدار الترجمة الكورية لروايته "فرانكشتاين في بغداد"، وهي الرواية الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2014.

وكان الكاتب "سعداوي" قد أعلن أن جمهور الرواية سوف يشاهدون رواية "فرنكشتاين في بغداد" في فيلم سينمائي يجري العمل فيه حاليا.

وبعدما تمكن المترجم "جوناثان رايت" من إيصال رسالة "فرانكشتاين في بغداد" إلى الناطقين باللغة الإنجليزية، وصلت الرواية إلى القائمة القصيرة للجائزة الأدبية العالمية "مان بوكر" لعام 2018.

وكان "سعداوي" قد فاز بعدة جوائز واختير ضمن أفضل 39 كاتبا عربيا تحت سن الأربعين في مشروع "بيروت 39" في عام 2010.

الجدير بالذكر أن "أحمد سعداوي" هو روائي وشاعر وكاتب سيناريو عراقي من مواليد عام 1973 في بغداد، ويعمل في إعداد البرامج والأفلام الوثائقية، وقد أصدر روايته "فرانكشتاين في بغداد" في شهر مارس من عام 2013.

ثم تم ترجمتها إلى 11 لغة، بما في ذلك اللغات الأسبانية والإيطالية والفارسية والفرنسية والتركية والعبرية والبوسنية والألمانية والصينية والإنجليزية، والآن إلى اللغة الكورية.

وقام المترجم الكوري "تشو يونغ هاك" بترجمة الرواية إلى اللغة الكورية، حيث يعتبر المترجم "تشو" متخصصا في ترجمة الروايات المثيرة والمرعبة.