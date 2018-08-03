سيول والجزائر تبحثان سبل تنمية العلاقات بينهما

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استقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الشعبي الوطني الجرائري "الحميد سي عفيف" السفير الكوري الجنوبي لدى الجزائر "لي وون يونغ" يوم الاثنين الماضي، حيث استعرض معه القضايا المتعلقة بتنمية العلاقات بين سيول والجزائر.

وطبقا لما أورده بيان صادر عن المجلس، دار اللقاء بينهما حول العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تدعيمها خاصة المشاركة الاستراتيجية التي تجمع الجانبين، وما حققته من نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي مع التركيز بشكل خاص على نقل التتقنيات الحديثة وتكوين الإطارات المتخصصة.

وفي هذا الإطار، أشاد رئيس اللجنة "الحميد سي عفيف" بالديناميكية المتزايدة التي تطبع العلاقات بين كوريا الجنوبية والجزائر ، مؤكدا على أهمية الدور البرلماني في تنشيط هذه العلاقات.

وتطرق "عفيف" إلى المسائل المتعلقة بتشجيع جهود الاستثمار، خاصة في مجال بناء المدن الجديدة والصناعات الميكانيكية والتكنولوجيا الحديثة، خاصة بعد التغيرات الخاصة التي شهدها الاقتصاد الجزائري نتيجة لانخفاض أسعار النفط، وهو ما دفع الحكومة الجزائرية إلى اعتماد استراتيجية جديدة مبنية على التمويل الداخلي دون اللجوء إلى الاستدانة.

وتم في اللقاء أيضا تبادل الآراء حول دور البرلمانيين في دعم العلاقات الثنائية عبر مجموعتي الصداقة باعتبارهما همزة وصل تساهم في تقريب وجهات النظر وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، أعرب السفير الكوري "لي وون يونغ" عن استعداد كوريا للتعاون مع الجزائر في جميع المجالات ، منوها بالإمكانيات المادية والبشرية التي تزخر بها كوريا والتي من شأنها أن تجعل منها بلدا منافسا بامتياز وشريكا استراتيجيا مهما.

كما أكد على ضرورة توطيد علاقات التعاون الثنائي والحفاظ على وتيرتها المتصاعدة من خلال تبادل الزيارات والحفاظ على نسق التشاور المستمر حول المسائل المشتركة.