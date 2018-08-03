افتتاح معرض الإمارات العربية المتحدة الحاضر والماضي في مدينة إنتشون الكورية

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افتتح يوم الثلاثاء الماضي في مدينة إنتشون في كوريا الجنوبية معرض "الإمارات العربية المتحدة الحاضر والماضي" الذي يستمر انعقاده حتى يوم الثاني من شهر سبتمبر القادم.

ناجي: وجاءت إقامة هذا المعرض بدعم من سفارة الإمارات العربية المتحدة لدى سيول، وضمن السلسلة الثالثة من فعاليات النسخة السابعة من مهرجان إنتشون الدولي للتبادل الثقافي الذي افتتح يوم الأول منشهر يونيو الماضي ويمتد ليوم الخامس والعشرين من نوفمبر القادم.

وسيتم فيه عرض أنواع مختلفة من المشغولات المعدنية والذهبية والفضيةضمن المنتجات الحرفية الإماراتية التقليدية والحديثة، مما يتيح للجمهور الكوري فرصة نادرة للتعرف على الثقافة العربية والإسلامية والحياة اليومية التي يعيشها المواطنون الإماراتيون.

كما يتم فيه عرض صور ذات موضوعات متنوعة، وكتب ومنشورات أدبية وأكاديمية يمكن من خلالها أن تزيد معرفة الجمهور الكوري بماضي وحاضر تاريخ الإمارات العربية المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوار تجربة ارتداء ملابس وإكسسوارات تقليدية إماراتية، بما في ذلك الكندورة والغترة والعقال.

الجدير بالذكر أن ست دول تشارك في النسخة السابعة من مهرجان إنتشون الدولي للتبادل الثقافي، وهي: الهند وكينيا وإيطاليا واليابان والمكسيك، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة.