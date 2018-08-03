محادثات عسكرية كورية مشتركة :

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تابعت الكوريتان محادثاتهما العسكرية العامة التي جرت في المنطقة المنزوعة السلاح في بانمنونجوم على الحدود الكورية المشتركة وذلك على ضوء ما تم الاتفاق عليه في القمة الكورية المشتركة التي انعقدت في إبريل الماضي. وسعى الجانبان لتسوية كافة خلافاتهما المتعلقة بالموضوعات المطروحة من خلال اجتماعات عامة بين الوفدين وبين رئيسي الوفدين بما فيها اجتماع بينهما استمر حتى فجر اليوم التالي. توصل الجانبان إلى توافق عام وعريض حول سبل الاستخدام السلمي للمنطقة المنزوعة السلاح وذلك خلال جولة المحادثات العامة والتاسعة من نوعها على مستوى جنرالات من الجيشين. وعقب انتهاء المحادثات عقد رئيس الوفد الكوري الجنوبي اللواء كيم دو غيون مؤتمرا صحفيا أعلن فيه إن الجانبين اتفقا على تحديد جداول زمنية خاصة بعدد من المسائل والمهام وسبل إنفاذها من خلال محادثات واتصالات هاتفية وبواسطة تبادل رسائل وخطابات وتنظيم لقاءات عمل عند الحاجة. نجح الطرفان كذلك في تضييق الفجوة التي تفصل بين موقفيهما تجاه تبادل سحب القوات ونزع سلاح نقاط الحراسة العسكرية على جانبيّ المنطقة الأمنية المشتركة والمنطقة المنزوعة السلاح وحول المشروع المشترك الخاص بالحفريات اللازمة لنقل رفات العسكريين من ضحايا الحرب الكورية. رغم فشل الطرفين في التوصل لتوافق حول كيفية تحويل خط الحدود الشمالية الفاصل، وهو الخط الموجود راهنا كأمر واقع، إلى منطقة سلام مشتركة ، إلا أنهما تمكنا من مناقشة وتبادل الآراء حول سبل وقف الأنشطة العدائية بين الجانبين على السواحل البحرية ، كما توصلا لتوافق بخصوص تعليق التمارين العسكرية في البحر الأصفر.