منتدى آسيان يحث كوريا الشمالية على النزع الكامل لأسلحتها النووية

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لم يتمكن وزيرا الخارجية الكوري الجنوبي والأمريكي من عقد لقاءات مع وزير الخارجية الكوري الشمالي على هامش اجتماعات منتدى آسيان للأمن الإقليمي، ولكن كانت هناك محاولة للاستمرار في إجراء حوار مع كوريا الشمالية.

وبهذا الخصوص، حث وزراء خارجية الدول المشاركة في منتدى آسيان كوريا الشمالية على الوفاء بتعهداتها بالنزع الكامل لأسلحتها النووية وعدم إجراء تجارب نووية أو صاروخية إضافية.

جاء ذلك في البيان الصادر في ختام المنتدى، والذي دعا جميع الأطراف ذات الصلة إلى بذل جهود مستمرة لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في شبه الجزيرة الكورية، ولكن لم يضم البيان تعبير "نزع السلاح النووي بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه".

وعبر بعض الوزراء المشاركين عن تأييدهم للجهود المبذولة لتحقيق نزع السلاح النووي بطريقة سلمية.

ويرى المراقبون أنه قد تم إلغاء تعبير "قابل للتحقق ولا رجعة فيه" بناء على طلب كوريا الشمالية، وتم استخدام تعبير "بشكل كامل" فقط مثلما ورد في بيان "بان مون جوم" الصادر في محادثات القمة الكورية، والبيان المشترك في محادثات القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وإلى جانب ذلك، تم رصد قيام السفير الأمريكي لدى الفلبين "سونغ كيم" بتسليم مظروف لوزير الخارجية الكوري الشمالي "ري يونغ هو"، وقد أوضح وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" أن المظروف يضم رسالة شخصية من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، الذي أرسل رسالة إلى "ترامب" يوم الأول من أغسطس الجاري.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لم تتمكنا من تضييق الفجوة في وجهتي نظرهما بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية والإعلان عن إنهاء الحرب الكورية.

وقالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" إنها أجرت مباحثات مع كل من الولايات المتحدة والصين بشأن الإعلان عن إنهاء الحرب الكورية، مشيرة إلى أنها تبادلت الآراء مع نظيرها الكوري الشمالي حول ذلك الموضوع.