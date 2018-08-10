تصنيف عدد من الفيديوهات الموسيقية للأغاني الكورية ضمن قائمة بيلبورد

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تم تصنيف الفيديو الموسيقي لأغنية "كانغ نام ستايل" للمطرب "ساي" في المركز الثاني عشر ضمن قائمة "بيلبورد توب 20 لأعظم مقاطع الفيديو الموسيقي في القرن الحادي والعشرين".

كما تضم القائمة الفيديوهات الموسيقية أغنية "دم وعرق ودموع" لفرقة "بي تي إس" التي احتلت المركز السابع والستين، وأغنية "جي" لفرقة عصر البنات التي احتلت المركز الثاني والتسعين.

وكانت أغنية "كانغ نام ستايل" للمطرب "ساي" قد احتلت المركز الثاني في قائمة "بيلبورد هوت 100" لسبعة أسابيع متتالية في عام 2012، وبلغ عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لها 3.1 مليار مرة.