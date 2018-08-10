بيغ تون تقوم بجولة غنائية في 7 مدن أوربية

من المقرر أن تقوم فرقة "بيغ تون" الشبابية المكونة من 7 أعضاء بأول جولة غنائية في أوربا في شهر سبتمبر القادم.

وقالت شركة "بلان إيه" الترفيهية إن جولة الفرقة ستبدأ من موسكو يوم الحادي عشر من سبتمبر القادم، ثم في لندن يوم الثالث عشر، ثم مدريد يوم الخامس عشر، وميلانو يوم السادس عشر وفيينا يوم العشرين، ثم إسين بألمانيا يوم الثاني والعشرين من سبتمبر.

وستنتهى الجولة بحفل غنائي يقام في إسطنبول بتركيا يوم الثالث والعشرين من سبتمبر.

وقد بدأت فرقة "بيغ تون" نشاطها الغنائي في شهر نوفمبر من عام 2016.