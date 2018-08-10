خمسة أطعمة مفيدة لتنشيط المخ والذاكرة خلال فصل الصيف

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أشار موقع SO FEMININE.COM إلى خمسة أنواع من الأطعمة المفيدة لتنشيط المخ خلال الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة، وهي البيض والسبانخ والطماطم والسمك والتوت، وذلك لاحتوائها على كمية كبيرة من أوميغا 3 الدهنية، بالإضافة إلى العديد من الفيتامينات المتنوعة لتنشيط الذاكرة وتحسين أداء المخ. كما تحتوي على كمية كبيرة من المواد الغذائية المضادة للأكسدة والكالسيوم والبوتاسيوم لتعزيز قدرة الدماغ وتقوية خلايا الأعصاب وغيرها.