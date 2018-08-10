إحسان بن علّوش: إذا آمنت بنفسك، ستتحقق أحلامك

"إحسان بن علّوش" شابة مغربية ناشطة على "يوتيوب" و"إنستغرام"، وتدرس الإعلام، وقد زارت كوريا مؤخرا مدعوّة من وزارة الثقافة والسياحة الكورية ضمن برنامج للتبادلات الشبابية العالمية، وخلال وجودها في كوريا استضافها القسم العربي بالكي بي إس، حيث تحدثت عن أسباب انتشار فيديوهاتها ومنشوراتها على يوتيوب وإنستغرام، حيث إن لديها أكثر من مليون و600 ألف متابع على الموقعيْن.

وتقول "إحسان" إنها ظلت تحلم منذ صغرها بأن تكون إعلامية، لكنها كانت تعاني من الخجل، وحتى تتغلب على هذا الخجل بهدف أن تعمل في المجال الإعلامي، قررت أن تنشر فيديوهات على يوتيوب، وفيما بعد انتشرت كثيرا، وكان أهم سبب لهذا الانتشار هو "الصدق من النفس ومع الله"، على حد قولها.

وتؤكد إحسان أن الشباب في كل العالم، خاصة الشباب العربي، يمكن أن يحققوا أحلامهم، إذا آمنوا بأنفسهم.

كما تتحدث إحسان بن علوش عن كيفية التخطيط لفيديوهاتها وتنفيذها، وأسباب إصرارها على أن تتحدث باللهجة المغربية، ومشاركتها في عدد من المؤتمرات الشبابية العربية.

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