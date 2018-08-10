تصدير نظام بوسان لاستخدام الطائرات بدون طيار إلى تونس

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حققت بلدية بوسان ومؤسسة بوسان تكنو بارك خطوة مهمة لإحراز مكانة متقدمة في السوق الإفريقية والعربية لصناعة الطائرات بدون طيار.

وقد أعلنت بلدية بوسان في نهاية شهر يوليو الماضي أنها عقدت مع وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في تونس حفل التوقيع على مشروع بناء نظام بوسان لاستخدام الطائرات بدون طيار في مقر الوزارة التونسية وحضر الحفل من الجانب الكوري عدد من مسؤولي بلدية بوسان ومؤسسة بوسان تكنو بارك بمن فيهم السيد باك جيه مين وكيل عمدة بلدية بوسان للشؤون الإدارية، والسيد تشو كو ريه السفير الكوري لدى تونس. ومن الجانب التونسي حضر الحفل عدد من المسؤولين التونسيين رفيعي المستوى بمن فيهم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والمدير العام لمنطقة شمال إفريقيا في البنك الافريقي للتنمية وغيرهم من مسوؤلي الحكومة التونسية.

وأما مشروع بناء نظام بوسان لاستخدام الطائرات بدون طيار فهو عبارة عن أول مشروع تعاوني اقتصادي فعلي بين بلدية بوسان والبنك الإفريقي للتنمية تم اعتماده خلال المؤتمر الوزاري للتعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية وأفريقيا(KOAFEC) على هامش الاجتماعات السنوية الثالثة والخمسين لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية ببوسان في شهر مايو هذا العام.

وبناء على ذلك سيتم إجراء عمليات بناء نظام بوسان لاستخدام الطائرات بدون طيارلخلق بيئة مثلى لزراعة المحاصيل في منطقة سيدي بوزيد التونسية، بما في ذلك ضبط درجة الحرارة والرطوبة للزراعة ومكافحة آفات الحشرات في المحاصيل وغيرها بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريبية لتنمية المتخصصين التونسيين في الطائرات بدون طيار خلال السنوات العشر القادمة.

ويتم تمويل المشروع من قبل الصندوق الاستئماني للتعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي ويقدر حجم التمويل بحوالي 991 ألف دولار. ومن خلال نجاح المشروع تخطط بلدية بوسان لتوسيع نطاق نظام بوسان لاستخدام الطائرات بدون طيار في المنطقة الأفريقية التي تعتبر سوقاً واعدة للطائرات بدون طيار لاستخدامها في مجالات الزراعة ونقل الأدوية والمنتجات الطبية وبناء الطرق وشبكة الطاقة بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية باستمرار.

وقال السيد باك جاي مين وكيل عمدة بلدية بوسان للشؤون الإدارية إن مشروع بناء نظام استخدام الطائرات بدون طيار في تونس هو أول مشروع تعاون اقتصادي فعلي بين بلدية بوسان والبنك الأفريقي للتنمية وسيكون المشروع قاعدة لفتح مجالات واسعة لاستخدام نظام بوسان للطائرات بدون طيار ونقل تقنية النظام إلى الدول الأفريقية وتنمية القوة البشرية وبالتالي سيكون مشروعاً مهماً وحيوياً لتحقيق الازدهار المشترك بين كوريا وأفريقيا بشكل عام ومدينة بوسان وتونس بشكل خاص.