يسهم المخرج توبي تشو في ترويج أغاني الكيبوب في المنطقة العربية.

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السيد توبي تشو Toppi Cho مخرج أمريكي شاب من أصل كوري ينتج فيديوهات وثائقية متخصصة في أغاني الكيبوب حيث يقوم بتنظيم حفلات موسيقية لأغاني الكيبوب ويصورها في فيدوهات ويحملها على يوتوب لنشر موجة الكيبوب وترويجها في المنطقة العربية حتى تنتشر موجة هاليو في كل الدول العربية.

وقد قام بتصوير فيدوهات حول هاليو خلال زيارته إلى سوريا ومصر والمغرب وحملها على قناة يوتيوب ثم انتشرت مقاطع فيديوهاته بين الكثير من مستخدمي يوتيوب وأصبح مشهوراً بين عشاق أغاني الكيبوب العرب الآن.

وكان يحلم بأن يكون مخرجا للأفلام السينمائية في يوم ما لكنه وجد صعوبات لتحقيق حلمه فقرر التخلي عن الحلم وسافر إلى الدول العربية، وحينئذ أعجبته موجة هاليو الثقافية الكورية الساخنة بين الشباب العرب هناك وأول ما قام به بعد ذلك هو إنشاء قناة خاصة لعشاق أغاني الكيبوب العرب على يوتيوب.

وبدأت قناته تحظى بإقبال كبير من قبل العشاق العرب وأصبح المخرج توبي أكثر ثقة بنفسه وزار بعض الدول العربية وبدأ ينظم حفلات غنائية خاصة بالكيبوب يشارك فيها الشباب العرب وقام بتصويرهم بشكل نشط وحيوي، وهو ما يمكن الناس من مشاهدة كيف يستمتعون برقصات وأغاني الكيبوب وكذلك نستمع إلى انطباعاتهم تجاه الثقافة الكورية والأغاني الكورية الشعبية.

وعبر المخرج توبي تشو عن أمنيته بتنظيم حفلات كيبوب في فلسطين في المستقبل القريب وكذلك العراق أيضاً لكي يشعر المشاهدون الكوريون والفنانون أيضاً بأن المنطقة العربية منطقة آمنة وجميلة ويوجد فيها عدد كبير من عشاق الثقافة والأغاني الكورية أيضاً.