(2) 고생 많으셨어요 شكرا على عملك الشاق

إحسان بن علّوش: إذا آمنت بنفسك، ستتحقق أحلامك
2018-08-10
#تعلم الكورية بطريقة درامية l 2018-08-10
매니저: 고생 많으셨어요. 피곤하시죠, 형님.
المدير: شكرا على عملك الشاق، لا بد منك أن تكون متعبا، جونغ هوي.
중희: 응, 완전 피곤해. 그거 말고 커피 줘. 커피 없어?
جونغ هي: نعم. أنا متعب حقا. أعطني قهوة بدلا من ذلك. ألا توجد قهوة؟
شرح درس الحلقة))
고생 많으셨어요 (كو سينغ مانو شوت أو يو): شكرا على عملك الشاق. بالعامية يعطيك الله العافية. نستخدم هذه الجملة للإعراب عن الشكر للمخاطب على بذل الجهود للقيام بعمل ما.
고생 (كو سينغ): مشقة
많으셨어요 (مانو شوت أويو): كثير. وهو من الصفة " مان تا" بمعنى كثير.
ويمكن أن نقول 수고 많으셨어요 (سوكو مانو شوت أو يو) بنفس المعنى.
مثل))
고생한 보람을 얻다 (كو سينع هان بورام أول أوت دا): يفوز بثمار المشقة
보람 (بورام): ثمار
을 (أول): حرف يدل على أن الاسم قبله مفعول به
얻다 (أوت دا): يفوز ب، يحصل على
2018-08-10
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2018-08-07