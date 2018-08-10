(2) 고생 많으셨어요 شكرا على عملك الشاق

매니저: 고생 많으셨어요. 피곤하시죠, 형님.

المدير: شكرا على عملك الشاق، لا بد منك أن تكون متعبا، جونغ هوي.

중희: 응, 완전 피곤해. 그거 말고 커피 줘. 커피 없어?

جونغ هي: نعم. أنا متعب حقا. أعطني قهوة بدلا من ذلك. ألا توجد قهوة؟





شرح درس الحلقة))

고생 많으셨어요 (كو سينغ مانو شوت أو يو): شكرا على عملك الشاق. بالعامية يعطيك الله العافية. نستخدم هذه الجملة للإعراب عن الشكر للمخاطب على بذل الجهود للقيام بعمل ما.

고생 (كو سينغ): مشقة

많으셨어요 (مانو شوت أويو): كثير. وهو من الصفة " مان تا" بمعنى كثير.

ويمكن أن نقول 수고 많으셨어요 (سوكو مانو شوت أو يو) بنفس المعنى.





مثل))

고생한 보람을 얻다 (كو سينع هان بورام أول أوت دا): يفوز بثمار المشقة

보람 (بورام): ثمار

을 (أول): حرف يدل على أن الاسم قبله مفعول به

얻다 (أوت دا): يفوز ب، يحصل على



