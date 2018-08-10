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(2) 고생 많으셨어요 شكرا على عملك الشاق

#تعلم الكورية بطريقة درامية l 2018-08-10

لقاء الجمعة

매니저: 고생 많으셨어요. 피곤하시죠, 형님.

المدير: شكرا على عملك الشاق، لا بد منك أن تكون متعبا، جونغ هوي.

중희: 응, 완전 피곤해. 그거 말고 커피 줘. 커피 없어? 

جونغ هي: نعم. أنا متعب حقا. أعطني قهوة بدلا من ذلك. ألا توجد قهوة؟


شرح درس الحلقة))

고생 많으셨어요 (كو سينغ مانو شوت أو يو): شكرا على عملك الشاق. بالعامية يعطيك الله العافية. نستخدم هذه الجملة للإعراب عن الشكر للمخاطب على بذل الجهود للقيام بعمل ما. 

고생 (كو سينغ): مشقة                                       

많으셨어요 (مانو شوت أويو): كثير. وهو من الصفة " مان تا" بمعنى كثير.

ويمكن أن نقول   수고 많으셨어요 (سوكو مانو شوت أو يو) بنفس المعنى.


مثل))

고생한 보람을 얻다 (كو سينع هان بورام أول أوت دا): يفوز بثمار المشقة

보람 (بورام): ثمار

(أول): حرف يدل على أن الاسم قبله مفعول به

얻다 (أوت دا): يفوز ب، يحصل على


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