اتفاق حزبي على إلغاء نظام نفقات الأنشطة الخاصة للبرلمانيين

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اتفق المعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية اليوم الاثنين على إلغاء نظام "نفقات الأنشطة الخاصة للبرلمانيين"، التي تبلغ حوالى 6 مليارات وون سنويا.

وجاء هذا الاتفاق نتيجة لإثارة هذا النظام جدلا حادا بشأن نقص الشفافية في إنفاق الميزانية الخاصة بذلك النظام.

الجدير بالذكر أن نفقات الأنشطة الخاصة يتم دفعها لرئيس البرلمان ونوابه ورؤساء اللجان البرلمانية الدائمة وزعماء التكتلات البرلمانية عن الأحزاب السياسية، ولا يكون أولئك مطالَبين بإثبات كيفية إنفاقها، ولذلك أطلق على هذه النفقات اسم "الراتب الإضافي المخصص للبرلمانيين".

وتبين أنه يتم تخصيص 100 مليون وون شهريا لزعماء التكتلات البرلمانية عن الأحزاب السياسية، و6 ملايين وون شهريا لكل رئيس من رؤساء اللجان البرلمانية الدائمة.

كما يتم دفع نفقات الأنشطة الخاصة للأحزاب السياسية التي يتجاوز عدد مقاعدها في البرلمان 20 مقعدا. وبهذا، يبلغ إجمالي حجم نفقات الأنشطة الخاصة المدفوعة للبرلمانيين أكثر من 6 مليارات وون سنويا.

وكان التضامن الشعبي من الديمقراطية التشاركية قد قدم دعوى ضد البرلمان، طالب فيها بالكشف عن المعلومات عن نفقات الأنشطة الخاصة للبرلمانيين.

وأصدرت المحكمة في شهر يوليو الماضي حكما يقضي بالكشف عن المعلومات حول نفقات الأنشطة الخاصة للعام 2016.

بالإضافة إلى ذلك، كشف التضامن عن تفاصيل نفقات الأنشطة الخاصة المدفوعة للبرلمانيين خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2013.

وردا على ذلك، اتخذ كل من الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي موقفا يقضي بالحفاظ على نظام نفقات الأنشطة الخاصة، وهو ما أدى لإثارة جدل حاد في الرأي العام.

أما حزب العدل وحزب المستقبل المعارضان فقد دَعَوَا إلى إلغاء نظام نفقات الأنشطة الخاصة، مما أدى إلى موافقة الحزب الحاكم والحزب المعارض الرئيسي على ذلك.

والشيء المثير للإهتمام هو ما إذا كان هذا الاتفاق سيؤثر على النظام المماثل الذي تنتهجه الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى.