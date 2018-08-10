عودة ممثلي العمال الكوريين الشماليين بعد اختتام زيارتهم لكوريا الجنوبية

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عاد ممثلو العمال الكوريين الشماليين إلى بلادهم أمس الأحد بعد اختتام زيارتهم لكوريا الجنوبية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها تجمع عمالي مشترك بين الكوريتين منذ إقامة التجمع السابق في بيونغ يانغ في شهر أكتوبر من عام 2015.

كما تعد المرة الأولى التي يشارك فيها وفد كوري شمالي في تجمع يعقد في كوريا الجنوبية منذ أن شارك ممثلو العمال الكوريين الشماليين في تجمع عمالي مشترك عقد في مدينة "تشانغ وون" الكورية الجنوبية في عام 2007.

وكان الوفد الكوري الشمالي المكون من 64 عضوا قد وصل إلى سيول يوم العاشر من شهر شهر أغسطس الجاري في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

وفي أثناء إقامتهم في سيول شارك أعضاء الوفد الشمالي في أنواع مختلفة من الفعاليات، حيث بحثوا مع نظرائهم الجنوبيين سبل تعزيز التبادلات والتعاون بين عمال الكوريتين.

كما تم خلال الزيارة تنظيم مباراة ودية لكرة القدم بين عمال الكوريتين، وإصدار بيان مشترك يدعو إلى تنفيذ ما ينص عليه بيان "بان مون جوم" الصادر في ختام محادثات القمة بين الكوريتين في شهر أبريل الماضي.

وكانت زيارة الوفد العمالي الكوري الشمالي لكوريا الجنوبية قد أثارت اهتمام الكثيرين باعتبار أنها أول فعاليات للتبادلات المدنية بين الكوريتين منذ انعقاد القمة بين الكوريتين، الأمر الذي قد يؤدى إلى توسيع آفاق التبادل على المستوى المدني بينهما.

وفي الواقع، اتفقت المنظمات العمالية في الكوريتين في بيانها المشترك على عقد اجتماع لممثلى عمالهما يوم الرابع من شهر أكتوبر القادم لبحث القضايا المتعلقة بتنفيذ مشروعات التبادل الثنائي المنتظم بينهما.

وقد تم تشكيل تجمع لعمال الكوريتين في عام 2001 ، أي في العام التالي من عقد محادثات القمة الأولى بين الكوريتين، وقد عقد أول اجتماع لهذا التجمع في بيونغ يانغ في عام 2003.