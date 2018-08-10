يوم الذكرى لضحايا الاسترقاق الجنسي

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يصادف اليوم الثلاثاء اليوم العالمي لذكرى ضحايا الاسترقاق الجنسي الياباني، وهو اليوم الذي يوافق إدلاء السيدة "كيم هاك سون" الراحلة، بشهادتها يوم الرابع عشر من شهر أغسطس من عام 1991 وللمرة الأولى في العالم، بأنها كانت ضحية للاسترقاق الجنسي الياباني.

وفي الدورة الحادية عشرة من اجتماعات التضامن الآسيوي لضحايا الاسترقاق الجنسي الياباني التي عقدت في عام 2012 ، تم تخصيص يوم الرابع عشر من أغسطس كيوم للتذكير بالضحايا، ثم قامت الحكومة الكورية في شهر مايو الماضي بتحديد ذلك اليوم ليكون يوما وطنيا، ومن ثم أقيمت اليوم أول فعاليات تذكارية رسمية واسعة النطاق في أرجاء مختلفة من البلاد.

وإلى جانب هذا، تم يوم العاشر من أغسطس الجاري إنشاء معهد لأبحاث قضية الاسترقاق الجنسي الياباني.

وسيقوم هذا المعهد بتقديم دعم للمشروعات البحثية ذات الصلة بضحايا الاسترقاق الجنسي الياباني، كما سيقوم بجمع البيانات والوثائق التاريخية، بالإضافة إلى الأعمال البحثية المتعلقة بهذا الشأن، وتخزينها في الكمبيوتر.

وسيتم تعيين البيانات ذات القيمة للاحتفاظ بها كسجلات وطنية لتكون تحت رعاية الحكومة.

الشيء الآخر المثير للاهتمام هو ما إذا كانت السجلات الوطنية ذات الصلة بضحايا الاسترقاق الجنسي الياباني سيتم إدراجها ضمن قائمة سجل ذاكرة العالم لمنظمة اليونسكو.

ويشار إلى أن السجلات ذات الصلة التي تم تعيينها كسجلات وطنية خلال عامي 2013 و2014 ، يبلغ عددها 3185 سجلا، بما في ذلك تسجيلات صوتية وفيديوهات خاصة بالمؤتمرات الصحفية والمظاهرات التي عقدتها ضحايا الاسترقاق الجنسي الياباني، إلى جانب عدد من الصور والمعدات العسكرية للجيش الياباني، والتماثيل والنصب التذكارية وغيرها من السجلات ذات القيمة التاريخية العالية.

وكانت تسع دول، من بينها كوريا الجنوبية والصين وتايوان، قد طالبت منظمة اليونسكو بإدراج التسجيلات المتعلقة بالاسترقاق الجنسي الياباني ضمن قائمة سجل ذاكرة العالم، ولكن تواجه هذه المطالبة اعتراضا من قبل اليابان، وهو ما أدى إلى أن تصدر المنظمة قرارا يقضي بتأجيل إدراجها ضمن سجل ذاكرة العالم