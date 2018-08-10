الحكومة الكورية تدشن أول مركز حكومي متخصص في بحث قضايا ضحايا الاسترقاق الجنسي الياباني في كوريا

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بمناسبة قدوم عيد الاستقلال الوطني يوم 15 من أغسطس، دشنت الحكومة الكورية ممثلةً في وزارة النساء والشؤون الأسرية أول مركز حكومي مخصص لبحث قضايا ضحايا الاسترقاق الجنسي الياباني في كوريا، واللاتي يقدر عددهن حتى الآن بأكثر من 200 ألف.

وكانت الحكومة الكورية قد كشفت عن أول فيديو من الحرب العالمية الثانية يظهر النساء الضحايا اللواتي اُغتصبوا وقُتلوا على يد جنود يابانيين في إحدى القرى الصينية في عام 1944 بعد استغلالهن جنسيا. وأثارت مقاطع الفيديو المؤلمة غضباً واسعاً في المجتمع الكوري وكذلك على مستوى العالم أيضاً.

من جانب آخر قررت الحكومة الكورية أن تتخذ إجراءات حاسمة وجادة لمواصلة المجهودات المجتمعية لاكتشاف الحقائق التاريخية. وكان علماء التاريخ الكوريون قد بذلوا جهودا دؤوبة للحصول على فيديوهات تثبت الجرائم اليابانية الفظيعة ضد الفتيات الكوريات اللاتي أجبرن على الاستعباد الجنسي في الحرب العالمية الثانية. وفي النهاية في شهر فبراير الماضي كشفت بلدية سيول ومركز حقوق الإنسان في جامعة سيول الوطنية عن مقطع فيديو يثبت حدوث مذبحة يابانية ضد نساء المتعة الكوريات.

ومن هذا المنطلق أدركت الحكومة الكورية أهمية جمع الأدلة الوثائقية التاريخية ذات الصلة لتعزية الضحايا اللاتي بقين على قيد الحياة حتى الآن وكذلك تعزية أسر الضحايا اللاتي قضين نحبهن سابقاً.

من ناحية أخرى تؤكد الحكومة اليابانية أنها قد اعتذرت وقامت بدفع تعويض في إطار الاتفاق الثنائي مع الحكومة الكورية. ولكن الجانب الكوري يقول إن الاتفاق تم بدون موافقة الضحايا ولا يحمل أي مضمون حقيقي للاعتذار والندم من قبل الحكومة اليابانية وكذلك مبلغ التعويض أيضاً كان رمزياً فقط.

وقد احتجت الحكومة اليابانية على تدشين المركز، ولكن مدير المركز، الدكتور "كيم تشانغ روك قال:" إن قضية نساء المتعة جزء مهم لا يتجزأ من التاريخ البشري وينبغي علينا نحن واليابان أيضاً أن نبذل جهودا مستمرة للحفاظ على القيمة التاريخية المترتبة على قضية نساء المتعة.