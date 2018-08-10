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فاز السيد "بين جون صوك" البالغ من العمر 23 عاماً بالمركز الأول حسب العمر في سباق "صحراء جوبي" الماراثوني الشهير الذي أقيم في الفترة من 30 يوليو حتى 5 أغسطس.

ويشتهر هذا السباق باعتباره من أصعب أربعة سباقات ماراثونية على مستوى العالم بما فيها سباق صحراء أتاكاما في تشيلي وسباق ماراثون الثلج في القطب الجنوبي وماراثون عُمان الصحراوي. ويمتد سباق صحراء جوبي الماراثوني من صحراء جوبي جنوب الصين وحتى صور الصين العظيم أي تصل مسافة الماراثون الإجمالية إلى 250 كيلومتراً على مدى 7 أيام كاملة.

وقد شارك في السباق هذا العام 250 متسابقاً، من بينهم 40 متسابقاً في العشرينيات من العمر. وقد احتل السيد "بين" المركز الحادي والعشرين من بين كل المشاركين في السباق، والمركز الأول من بين لاعبي العشرينيات الـ40. ولأجل البقاء في الصحراء لمدة 7 أيام كان عليه أن يحمل حقيبة ثقيلة يبلغ وزنها أكثر من 12 كيلوجراما ليضع فيها مستلزماته بما فيها صديري وكيس للنوم وطعام ومياه وغيرها.

ومن الجدير بالذكر أن السيد "بين" كان من لاعبي كرة القدم حتى التحق بالمدرسة الثانوية ولكن بعد ذلك أصبح تحقيق حلمه في أن يكون أحد لاعبي المنتخب الوطني، صعبا بسبب تكرار إصاباته المتعددة. وفي النهاية عند بلوغه العشرين تخلى عن حلمه والتحق بالخدمة العسكرية. لكنه لم يكن يستطيع نسيان حلمه فاعتزم أن يتحدي في السباقات الأصعب في العالم. وبدأ يوفر المبلغ للاستعداد للمشاركة في السباقات وكذلك لم يتجاهل تدريب القدرات الجسمانية، حيث كان يمارس رياضة الجري الماراثون لمسافة 10 كيلومترات كل يوم بعد عمله، وأخيراً شارك في السباق ونجح في الفوز بمراتب متقدمة.