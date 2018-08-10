المقبلون على الزواج يركزون على قاعة الزفاف والسفر أكثر من تجهيزات الزفاف الأخرى

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تبين أن الشباب الكوريين لم يعودوا يهتمون كثيراً بتكاليف التصوير وملابس الزفاف والتجميل وتبادل الهدايا بين العائلتين عند التجهيز للزفاف، أي ما يسمى "هونسو"، بل بدؤوا يهتمون أكثر بقاعة الزفاف والسفر.

ووفقاً لنتيجة إحصائية، انخفضت تكاليف تصوير الزفاف وفستان الزفاف وتكلفة التجميل بنسبة 4.4 % وشراء الهدايا والملابس والمجوهرات والأموال المقدمة إلى الأقارب من العريس بنسبة 6.5 % مقارنة بالثلاث سنوات السابقة. وبدلا من ذلك أصبحوا يركزون في إنفاقهم على السفر أكثر. وبدلا من شراء المزيد من الأجهزة المنزلية أصبحوا يشترون ما يحتاجون إليه من الأشياء الضرورية فقط.