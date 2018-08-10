سون إيه تعود بعد 5 سنوات من الغياب

ⓒYONHAP News

من المتوقع أن تعود المطربة "سون إيه" العضوة السابقة في فرقة "واندر غيرلز" إلى الساحة الغنائية بعد خمس سنوات من الغياب.

وكانت المطربة "سون إيه" قد ترك الفرقة في عام 2013 من أجل الزواج، واستمرت الفرقة في نشاطاتها رغم رحيل كل من "سون إيه" و"سوهي"، ثم تفككت في العام الماضي.

وتبين أن المطربة "سون إيه" قد وقعت عقدا مع شركة "بولاريس" الترفيهية بعد عودتها من كندا التي تظل تقيم فيها مع أسرتها.