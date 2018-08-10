ريد فيلفت تتصدر قوائم الموسيقى الكورية

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تتصدر الأغنية الجديدة لفرقة "ريد فيلفت" النسائية قوائم الموسيقى الكورية.

وكشفت الفرقة عن تلك الأغنية التي تحمل عنوان "ارفع الطاقة" يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، حيث بدأت تتصدر قوائم الموسيقى الكورية الرئيسية بعد يوم واحد من الكشف عنها.

ويتصدر ألبوم الفرقة الذي يشمل أغنية "ارفع الطاقة" قوائم مبيعات المكتبات الرئيسية على الإنترنت.

كما تصدرت هذه الأغنية قوائم "آيتونز" الموسيقية في 28 دولة وبعض القوائم الموسيقية الصينية فور الكشف عنها.