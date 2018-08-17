تراجع ترتيب كوريا في إجمالي الناتج المحلي

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احتلت كوريا المركز الثاني عشر في عام 2017 من حيث إجمالي الناتج المحلي بينما احتلت المركز الحادي والثلاثين من حيث إجمالي الدخل القومي للفرد.

طبقا للبنك العالمي بلغت قيمة إجمالي الناتج المحلي الكوري تريليونا و530 مليارا و800 مليون دولار في عام 2017. كانت كوريا قد احتلت المركز العاشر في العالم في هذا المجال في عام 2006 لتسجل رقما قياسيا في تاريخها. ولكن بعد أن تراجعت في عام 2006 للمركز الحادي عشر، استمرت في التراجع لتحتل المركز الثالث عشر في عام 2007 والمركز الخامس عشر في عام 2008.

ومنذ عام 2009 وحتى عام 2013 بقيت كوريا الجنوبية في المركز الرابع عشر، بينما تقدمت إلى المركز الثالث عشر في عام 2014، والمركز الحادي عشر في عامي 2015 و 2016 .

روسيا كانت قد أحرزت تريليون و577 مليارا و500 مليون دولار في ناتجها المحلي لتحتل المركز الحادي عشر في العام الماضي مما أدى إلى تراجع ترتيب كوريا إلى المركز الثاني عشر.

أما المركز الأول في العام الماضي فقد احتلته الولايات المتحدة ب19 تريليونا و390 مليارا و600 مليون دولار. بينما احتلت الصين المركز الثاني ب12 تريليونا و237 مليارا و700 مليون دولار. ثم جاءت اليابان وألمانيا وبريطانيا والهند وفرنسا والبرازيل وإيطاليا وكندا بالترتيب ضمن قائمة أكبر الدول العشرة من حيث إجمال الناتج المحلي.

بالنسبة لإجمالي الدخل القومي الكوري للفرد الواحد فقد بلغ 28 ألفا و380 دولارا في العام الماضي بحيث بلغ 38 ألفا و260 دولارا حسب معيار تقييم القدرة الشرائية.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي الدخل القومي يشير بشكل كبير إلى مستوى معيشة الشعوب.

وفي العام الماضي احتلت قطر المركز الأول ب128 ألفا و60 دولارا في مجال إجمالي الدخل القومي ثم جاءت مكاو ب96 ألفا و570 دولارا في المركز الثاني، تبعتها سنغافورة ب90 ألفا و570 دولارا في المركز الثالث.