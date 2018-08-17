تطبيع عمل خطوط الاتصالات العسكرية بين الكوريتين

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بالانتهاء من عملية إعادة تفعيل خط الاتصالات العسكرية بين الكوريتين في منطقة "دونغ هيه أو بحر الشرق"، يكون تطبيع عمل جميع خطوط الاتصالات العسكرية بين الكوريتين قد تم.

تجدر الإشارة إلى أن خطوط الاتصالات العسكرية بين الكوريتين عبارة عن ثلاثة خطوط من الكابلات الضوئية في كل من منطقتي "سو هيه" او "بحر الغرب" و"دونغ هيه" المعروفة أيضا باسم "بحر الشرق". وهي عبارة عن خط خاص للمكالمات المباشرة وخط آخر خاص للفاكس وخط احتياطي.

اتفقت الكوريتان على إنشاء خطوط الاتصالات العسكرية التي تربط مكاتب متابعة الأوضاع على مستوى قواتهما يوم 17 من شهر سبتمبر عام 2002. وتهدف هذه الخطوط إلى الحيلولة دون حدوث مصادمات عسكرية غير مرغوبة، وضمان أمن التبادلات بين الطرفين. في 24 من نفس الشهر تم إنشاء خط منطقة "سو هيه"، بينما تم إنشاء خط منطقة "دونغ هيه" يوم الخامس من شهر ديسمبر في العام التالي، أي 2003. ولكن تم تدمير خطوط الاتصالات العكسرية في منطقة دونغ هيه تدميرا كاملا بسبب حريق جبلي حَدَثَ يومَ 28 من شهر نوفمبر في عام 2010 ولهذا فإن عملية إعادة وضع وتفعيل خطوط الاتصالات العسكرية في منطقة دونغ هيه كانت ضرورية هذه المرة.

أما خطوط الاتصالات العسكرية في منطقة سو هيه فكانت تستخدم في حال تبادل الزيارات برا بين الكوريتين. ولكن كوريا الشمالية قطعت من طرف واحد خطوط الاتصالات العسكرية في منطقة سو هيه في شهر فبراير من عام 2016 احتجاجا على اتخاذ الحكومة الكورية الجنوبية خطوة إغلاق مجمع "كيه سونغ" الصناعي ردا على التجارب النووية الكورية الشمالية.

ولكن تم استئناف تشغيل الخط من طرف كوريا الشمالية قبل المشاركة في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية بداية هذا العام.

في منطقة سو هيه هناك ثلاثة خطوط اتصالات أخرى بين الكوريتين من أجل منع المصادمات العسكرية، هذا إلى جانب خطوط الاتصالات العسكرية.

ومما لا شك فيه أن خطوط الاتصالات العسكرية تسهم بشكل كبير في تخفيف التوتر وبناء الثقة بين الكوريتين.