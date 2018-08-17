عاطف سليمان: الصحافة الورقية لن تختفي





لم يتردد عاطف محمود سليمان حسن، نائب رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم وضيف لقاء الجمعة لهذا الأسبوع، في قبول دعوة المركز الثقافي الكوري في القاهرة لزيارة كوريا الجنوبية.

يقول الاستاذ عاطف إن ما جذبه كزائر لأول مرة هو التقنية العالية التي تعيشها كوريا الجنوبية من خلال ثورة التكنولوجيا التي مكنتها من تبوئ مركز مرموق عالميا في مجال التكنولوجيا الرقمية.

وعن مجال عمله، يعترف ضيفنا بكون حصة الصحافة الورقية في تدن مستمر، وقد تلتهم حصتها الأكبر وسائلُ الإعلام الرقمية التي يقول إنه مستعمل نهم لها، ولكن دون أن يؤدي ذلك إلى اختفاء الورق والصحافة التقليدية، مؤمنا بأن هذه الأخيرة سيبقى لها جمهور ومستهلكون.

ويفرق الأستاذ عاطف بين الحرية وما يسميه "الحرية المسؤولة" قائلا بأن بلاده تتمتع "بحرية صحافة عالية" لن تتأثر بقانون مراقبة الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، كما يشكك في ترتيب مصر في ذيل قائمة حرية الصحافة عالميا.

وفي لقائنا مع الأستاذ عاطف أيضا حديث عن شركة سامسونغ ومساهمتها في تعافي الاقتصاد المصري بفضل منتجاتها الكورية التي تصدر انطلاقا من بني سويف.